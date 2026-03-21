Lautaro Martinez i-a transmis lui Cristi Chivu că rămâne la Inter, refuzând oferta celor de la Chelsea pentru a continua sub comanda antrenorului român pe „Giuseppe Meazza”. Presa din Italia scrie că atacantul argentinian a hotărât să nu plece din Italia în această vară, în ciuda interesului major manifestat de cluburi din Premier League.

Potrivit Fichajes, Chelsea și-a pus toate speranțele în cooptarea lui Martinez pentru a conduce noul proiect de pe Stamford Bridge, însă jucătorul a ales stabilitatea. Londonezii aveau nevoie de un marcator care să ofere garanție după evoluțiile modeste ale lui Liam Delap, dar planurile lor au fost date peste cap de refuzul argentinianului.

Loialitate pentru proiectul lui Chivu

Căpitanul lui Inter Milano, în vârstă de 28 de ani, se simte împlinit în Serie A și este determinat să își continue parcursul alături de echipa pregătită de Chivu, cu care mai are contracpână în 2027. Sursa citată a precizat că atacantul nu a exercitat nicio presiune pentru a forța o mutare pe bani mulți în Anglia, preferând să rămână liderul vestiarului pe Giuseppe Meazza.

Conducerea clubului este pregătită să îi ofere o reînnoire a contractului pentru a-i certifica statutul de legendă în cadrul instituției. Pentru fanii echipei, această decizie este văzută ca cel mai bun transfer posibil înainte de luna iulie, asigurând faptul că echipa își păstrează structura de bază pentru a lupta la cel mai înalt nivel în competițiile europene.