Cele două echipe și-au dat întâlnire în a doua etapă a play-off-ului Superligii României pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia. La capătul celor 90 de minute, CFR Cluj a înregistrat toate cele trei puncte.

Unicul gol al meciului a fost înscris de Meriton Korenica. El și-a trecut numele pe tabela de marcaj în minutul 78 și a ajuns la nouă goluri în actuala stagiune a Superligii, cu tot cu cele din sezonul regulat, opt la număr.

Daniel Pancu, reacție categorică după ce a bătut Rapidul în Gruia

După meci, Daniel Pancu a vorbit despre evoluția elevilor săi și a evidențiat că se gândește doar la prima poziție la finalul play-off-ului.

”De când sunt aici, avem un singur meci în care nu am marcat, la Pitești. Sunt 8-9 jocuri cu mine toate câștigate, acasă. Arătăm bine, iarăși am redevenit cea mai bună echipă pe anul acesta, peste U Cluj cu trei puncte. Eu mă gândesc doar la locul unu, și jucătorii conștientizează asta. Mulți vorbesc de Rapid campioană, dar suntem acolo și noi. Încerc să-mi conving jucătorii că nu există nicio diferență între noi și ceilalți. Vedem ce face U Cluj mâine, e a doua ca forma după noi.

Urmează opt jocuri, primul la Craiova. Sper să vină și jucătorii de la loturi sănătoși și să obținem puncte în continuare. Cultura clubului, mentalitatea de învingători e peste tot aici. Sunt cele mai importante puncte de când sunt aici. Sunt probleme de rezolvat cu licența, până la ora jocului cu Craiova putem fi cu toate datoriile la zi și să arătăm ca o echipă mare.

După meciul cu FCSB…da, părea o nebunie totală. Eram departe în clasament, a fost jocul decisiv, dacă erau 3 puncte pentru ei jucam în play-out. Suntem aici, la lumină, se joacă la oră de Champions, îmi doresc să fim sănătoși, se va rezolva obligatoriu și problema cu licența. Suntem plini de moral pentru pentru ultimele bătălii.

(N.r. Despre barajul cu Turcia) Sunt 100% mai buni decât noi, sunt sumele alea, dar România are atuuri multe, începând de la selecționer, Drăgușin a revenit, o să vedeți câte spații vom aveam. Meciul e foarte greu, se joacă la ei. Dacă se juca la noi, era altceva”, a spus Pancu.

După CFR Cluj - Rapid 1-0, echipa din Gruia a urcat pe locul 4 în clasamentul play-off-ului cu 30 de puncte. De cealaltă parte, gruparea din ”Grant” e pe doi cu 31 de puncte.

