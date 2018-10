Bale a primit verdictul medicilor dupa accidentarea din meciul cu Atletico! Galezul nu va juca in Liga, cu CSKA Moscova

Gareth Bale nu va juca impotriva lui CSKA Moscova, in etapa a doua a grupelor UCL, insa totul este o masura de precautie.

Gareth Bale a fost schimbat la pauza meciului cu Atletico Madrid, dupa ce a acuzat dureri puternice. In cursul zilei de ieri, galezul a efectuat mai multe teste, care au aratat ca fotbalistul Realului nu a suferit o accidentare grava. Medicii i-au transmis ca are nevoie doar de putina odihna.

AS scrie ca Bale nu va juca in urmatoarele doua meciuri ale Realului, cu CSKA Moscova si Deportivo Alaves. In schimb, el va reintra contra lui Levante.

De la transferul la Real, Bale a jucat doar jumatate din minutele pe care ar fi putut sa le bifeze, in mare parte din cauza accidentarilor.

Chiar si asa, el a fost decisiv in repetate randuri, inclusiv in finala UEFA Champions League din acest an, cand a marcat de doua ori in poarta lui Liverpool.