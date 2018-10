EXCLUSIV | "Te-ai intoarce in Romania, la FCSB?" Raspunsul dat de Ionut Radu, titularul din poarta Romaniei U21. Ce a spus despre primele meciuri in Serie A

Ionut Radu a bifat al doilea meci in poarta Genoai, iar formatia sa a castigat pentru a doua oara la rand in Serie A.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Ionut Radu a fost din nou integralist in poarta Genoai, in victoria 2-1 cu Frosinone. Goalkeeperul nationalei de tineret a Romaniei spune ca se simte excelent si vrea sa ramana titular in poarta formatiei antrenate de Davide Ballardini. El are concurenta puternica din partea unui veteran, Federico Marchetti, dar spune ca nu este timorat de faptul ca portarul de 35 de ani ii sufla in ceafa. Din contra, Radu si Marchetti se inteleg bine, iar italianul ii da multe sfaturi.

"A fost o victorie foarte importanta pentru noi, dar acum ne gandim deja la urmatorul meci. Avem meci cu Parma si vrem a treia victorie consecutiva. Apoi ma voi gandi numai la nationala de tineret si la calificare.



Eu ma pregatesc si sunt sigur ca munca imi va fi rasplatita. Daca apar bine, nu au de ce sa ma scoata din poarta.



Marchetti este un om foarte bun, imi da mereu sfaturi, si inainte de meciuri, si la antrenament. Nu l-am vazut niciodata suparat. Ma ajuta foarte mult si e foarte important pentru mine. Suntem doi portari buni la echipa, ne pregatim bine si antrenorul va decide cine apara.

Cu Lobont nu am apucat sa vorbesc inca, am vorbit doar cand am fost la lotul national, insa putin", a spus Ionut Radu la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

Ionut Radu spune ca nu intentioneaza sa revina prea curand in fotbalul romanesc, dar nu exclude nicio posibilitate. Totusi, el vrea sa confirme in Serie A si sa-si continue ascensiunea.

"Sa nu spui niciodata ca nu vei ajunge intr-un loc. Eu momentan nu cred, pentru ca ma pregatesc si vreau sa raman la acest nivel. Dar in fotbal nu se stie niciodata", a mai spus Ionut Radu.

Radu a vorbit si despre nationala U21.

"Am vorbit cu colegii de la U21, le-am zis deja ca nu trebuie sa ajungem sa fim asemnati cu alte generatii. Noi suntem diferiti, suntem uniti si suntem siguri ca ne vom califica la EURO. Trebuie sa facem ce am facut si pana acum.



Nu am un discurs pregatit pentru urmatoarele meciuri, cuvintele imi vin atunci, spontan.

Dupa parerea mea, si imi doresc foarte mult, multi dintre colegii mei de la U21 pot "urca" la prima reprezentativa. Dar acum trebuie sa ne vedem de calificare si apoi vor veni convocarila la echipa mare.

Nu prea urmaresc fotbalul din Romania, sincer sa fiu. Nu am mai vazut de mult un meci din Liga I, nu prea imi amintesc. Nu a fost prea recent", a incheiat el.