Hagi, acuzat de rasism de secundul Astrei! Scandalul monstru de la Ovidiu, explicat de Yesilova: "A zis un slogan nazist! L-am facut hot pentru ca a furat munca echipei"

Gica Hagi s-a certat urat cu Yuksel Yesilova, preparatorul fizic al Astrei, la meciul din weekend. Viitorul s-a impus cu 1-0.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Viitorul a castigat cu 1-0 meciul cu Astra, de la Ovidiu, cu un gol marcat in minutul 90+2. Unicul gol a fost marcat de Tudor Baluta la o faza la care gazdele nu le-au returnat oaspetilor mingea, cum ar fi fost fair play.

Golul Viitorului a iscat un scandal urat la Ovidiu, in urma caruia Gica Hagi si Yuksel Yesilova, unul dintre secunzii lui Gigi Multescu, au fost trimisi in tribune.

La finalul partidei, Hagi a izbucnit si a declarat ca: "A venit (n.r Yesilova) sa ma faca hot in tara mea".

Astazi, Yuksel Yesilova a reactionat si el. Acesta a vorbit pentru ProSport.



"Jucatorii Viitorului trebuiau sa ne dea mingea si nu au facut-o. S-a mai intamplat asta la fotbal, dar antrenorul a aratat ce caracter are. El putea sa dea comanda sa lase Astra sa dea gol. Sa arati ca ai personalitate. Esti Gica Hagi! Sa le spui fotbalistilor tai: <Nu e corect, hai sa aratam fair play>. A fost ceva si-n Turcia si ceilalti au fost lasati sa inscrie si ei. Dar el era fericit. A venit la banca noastra si i-a spus lui Gigi Multescu ca ii pare rau, ca nu e greseala lui.

Atunci am spus hiriz, adica hot, dar m-am referit la faptul ca a furat munca echipei noastre, nu m-am referit la el personal. Preparatorul fizic a muncit 18 ore pentru meciul asta, eu am muncit, jucatorii, soferul, toate lumea de la club. Asta am zis. Si mai e ceva!

El mi-a zis sa ma duc acasa. Asta e un slogan de la nazisti. Neonazistii din Germania folosesc asta cand se refera la alte popoare, lezic turcilor sa plece acasa. E un slogan neonazist! Hagi nu ar trebui sa spuna asa ceva! E rasism!", a spus Yesilova pentru ProSport.

Yesilova a mintit de un episod petrecut in urma cu multi ani, cand Hagi, nervos, le-a strigat unor suporteri turci cuvantul hirisz.

"Atunci nu i-a zis nimeni sa se duca acasa, i s-a zis sa ne calmam. Nu mi-e frica de el sau de altcineva, eu sunt aici sa muncesc. Imi fac treaba bine si el nu e competent sa ma trimita acasa. E un antrenor si atat. Nu poate spune el cine sa plece si cine sa stea, nu e treaba lui.

Daca Hagi poarte dormi linistit dupa aceste trei puncte, e ok. Cand unul ca Hagi spune asa ceva, se mai intampla si altele.

Am primit zeci de mesaje pe Facebook in care am fost injurat. Lumea nu stie ca am lucrat cu multi antrenori mari si mi-am facut mereu treaba. Stiu ce se spune acum", a adaugat el.