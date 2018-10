A fost sau n-a fost? Ce s-a intamplat dupa ce o minge a ricosat din arbitru si a intrat in poarta la penalty! VIDEO

Faza zilei vine din Dagestan!

Un arbitru a inscris fara sa vrea un gol din penalty in timpul unei partide. Mingea aparata de portar a ricosat in arbitru si a ajuns in poarta, situatie rar intalnita pe teren. Arbitrul a validat golul si l-a trecut in dreptul jucatorului care a executat lovitura de la 11 metri.



Faza s-a petrecut in timpul partidei dingtre Keyes DD si Manas, campionatul din Dagestan, republica situata in muntii Caucaz.