Gigi Becali chiar da lovitura! A fost anuntat pretul lui Dennis Man: "Niciun alt roman nu costa mai mult!" Suma pe care pleaca de la FCSB

Gigi Becali a anuntat in repetate randuri ca va vinde la un moment dat un jucator de la FCSB pe 100 de milioane de euro.

Patronul FCSB isi lauda tinerii fotbalisti dupa fiecare meci in speranta ca echipele importante din Vest ii vor remarca declaratiile si se vor uita mai atent la evolutiile lui Man, Tanase sau Morutan.

Ana Maria Prodan este de parere ca in acest moment, Dennis Man este singurul tanar fotbalist roman care ar putea pleca pe o suma record din Liga 1.

"Parerea mea este ca orice patron incearca sa le faca reclama jucatorilor. In momentul in care patronul Stelei spune il vand pe Man cu 150 de milioane de euro se vorbeste in toata Europa. Nu cred ca il va vinde pe 150 de milioane, dar il va vinde pe multe milioane. Eu am vazut asta in cazul lui Stanciu. Toata Europa stia ca Stanciu valoreaza 5 milioane de euro, dar Gigi a zis ca il da cu 7 si apoi l-a vandut cu 10 milioane.

Man cred ca ar costa in momentul asta 10-15 milioane de euro. Cred ca este cea mai mare suma care se poate lua pe un fotbalist roman in momentul acesta", a declarat Ana Maria Prodan la ProX.