Pe locul 10 in campionat, Man.United e prima in topul suporterilor in Anglia! Surpriza, Barca si Real nu prind podiumul. Topul spectatorilor in Europa

Nemtii conduc in clasamentul spectatorilor din Europa.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Borussia Dortmund e prima in clasamentul din Bundesliga, dar si in clasamentul spectatorilor din Europa! 79.022 e media de spectatori in acest sezon pe SIGNAL IDUNA PARK. Pe locul al doilea este Bayern Munchen, cu o medie de 75.000 de spectatori. Pe locul 3 in clasamentul european se situeaza Manchester United, in ciuda formei catastrofale a echipei lui Mourinho - doar locul 10 in acest moment in Premier League. Cu toate astea, United a atras 74.444 de spectatori in medie la partidele de pe teren propriu, o medie mai mare cu 5000 decat cea a Barcelonei, care ocupa locul 4.

Real Madrid e depasita de Tottenham in clasamentul asistentei, iar nemtii de la Schalke demonstreaza ca locul 17 din clasament nu ii afecteaza pe cei 61.571 de spectatori care vin in medie la partidele echipei germane.