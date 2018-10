Dica ii indeplineste pofta lui Becali! Capitolul la care FCSB e de departe pe primul loc in Romania! 

FCSB e la "ani lumina" in fata rivalelor la un capitol.

Liderul Ligii 1 a revenit de la 0-1 in deplasarea cu Hermannstadt si s-a impus cu 3-1, prin dubla lui Tanase si reusita lui Gnohere. FCSB a ajuns la 24 de goluri marcate in primele 10 etape, de departe echipa cu cel mai bun atac din Romania. Pana la urma, este ce a cerut Becali pentru ca Dica sa isi salveze postul la finalul turului de campionat. Cel putin 3 goluri marcate pe meci. Momentan, FCSB are o medie de 2,4 goluri marcate pe meci, o medie acceptabila. Urmatorul atac din Liga 1 este cel al Astrei, care a inscris de 13 ori in acest sezon.

FCSB are probleme insa la capitolul aparare. Echipa lui Dica a incasat de doua ori mai multe goluri decat Sepsi, echipa cu cea mai buna performanta in aparare in acest sezon, 5 goluri incasate. Si Astra sta mai bine decat FCSB la capitolul aparare, doar 6 goluri incasate pana acum.

Echipa lui Dica sufera la fazele fixe, 6 goluri primite din 10 in acest sezon. Dica a acuzat erorile elevilor sai, mai ales ca a lucrat cu ei la antrenamente special in acest sezon. Cu Balasa accidentat, Dica a fost nevoit sa improvizeze cu Junior Morais, iar brazilianul a fost depasit usor, mai ales la duelurile aeriene din careu.



"Stiam ca va juca Blanaru titular, stiam ca e jucator de viteza si aveam nevoie de un jucator de viteza cum este Junior Morais, din acest motiv l-am folosit. Imi doresc sa primim cat mai putine goluri, dar e important ca pe faza ofensiva reusim sa marcam. Trebuie sa lucram la fazele fixe in faza defensiva.", a spus Dica dupa victoria cu Hermannstadt.