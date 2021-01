Au vrut SANGE dupa eliminarea DEZASTRU din Cupa! Real a distrus-o pe Alaves: Hazard a dat gol si pasa de gol

Alaves - Real Madrid s-a terminat 1-4!

Dupa ce a fost batuta de Alcoyano din liga a 3-a si scoasa din Cupa Spaniei, Real s-a intors in galaxie! A batut-o pe Alaves in deplasare cu 4-1! Madridul nu i-a dat nicio sansa adversarei sale. A facut 3-0 pana la pauza. Fara Zidane, infectat cu Covid si aflat in izolare, Real a marcat prin Casemiro, Benzema (de doua ori) si Eden Hazard. Cea mai buna veste a serii a venit de la superstarul belgian, care, pe langa un gol si un assist, a avut o evolutie consistenta in ora pe care a petrecut-o pe gazon.



Cu victoria obtinuta sambata seara, Real se mentile pe locul 2, cu 40 de puncte, 4 mai putin decat rivala din oras, Atletico. Echipa lui Simeone are insa doua meciuri in minus si se poate distanta.