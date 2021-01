BREAKING NEWS | Odegaard a luat decizia! "Acolo vreau sa joc!" Unde merge dupa ce Zidane i-a dat BLOCK la Real Madrid

Martin Odegaard primeste minute putine la Real Madrid, iar situatia nu-l multumeste deloc.

Mijlocasul ofensiv a cerut sa plece imprumut in aceasta iarna. Jurnalistul specializat in transferuri Fabrizio Romano sustine ca Odegaard si-a ales deja destinatia. Va ajunge la Arsenal! "Nu merg la Sociedad, incerc sa ma impun in Premier League" - a fost mesajul jucatorului de 22 de ani la discutiile cu sefii de la Real.

Odegaard a luat hotararea impreuna cu familia sa. In afara de Real Sociedad, care parea la un moment dat cea mai probabila destinatie, Odegaard a fost in negocieri si cu Ajax. Propunerea de ultima ora venita de pe Emirates l-a facut totusi sa ceara cateva zile de gandire inainte sa dea un raspuns final, iar decizia a mers spre Londra.

Romano scrie pe contul sau de Twitter ca afacerea va fi incheiata pana la finalul zilei. Chiar managerul Arteta a vorbit cu Odegaard si a facut tot posibilul pentru a-l convinge sa aleaga Arsenal. Odegaard pleaca de la Real pentru doar 5 luni. Va fi un imprumut simplu, fara optiune de cumparare, semn ca Madridul inca il vede pe norvegian in strategia de viitor a clubului.