Au vorbit cu Messi si au vrut sa-l ia de la Barca! "El nu a vrut sa plece, a fost alegerea lui!" Ce superputere a refuzat

Leo Messi este un jucator dorit de toti.

Cateva declaratii facute recent de fostul patron al lui Inter, Massimo Moratti, au scos la iveala faptul ca milanezii au incercat sa-l ia pe argentinian in repetate randuri de la Barca.

Afirmatiile au fost intarite de fostul director tehnic al lui Inter, Marco Branca. El a marturisit ca s-a incercat transferul lui Messi in Italia in 2008, fotbalistul ramanand fidel clubului la care a copilarit.

"L-am dorit pe Messi si am facut demersuri in directia lui, dar nu a vrut sa plece de la Barcelona, era foarte recunoscator. Aspectul financiar nu este intotdeuna pe primul plan."

Dupa acel moment, cu Branca la comanda, Inter a reusit sezonul acela magic in care s-a impus pe plan national in toate competitiile majore, adjudecandu-si si trofeul Champions League. In opinia lui Branca, cheia succesului a fost concentrarea pe jucatorii care erau furiosi pentru ca fusesera respinsi de anumite cluburi.

Un exemplu este Samuel Eto'o, atacantul care castigase totul in tricoul Barcelonei, dar care a fost cedat pentru a se putea realiza transferul lui Ibrahimovic.

In prezent, intre Inter si Barcelona exista un dialog constant, mai ales pentru ca supercampionii Spaniei vor sa obtina transferul lui Lautaro Martinez.