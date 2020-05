Barcelona e gata sa renunte la jucatorul pentru care au platit 125 de milioane de euro acum 3 ani! Unde poate ajunge si ce suma ce catalanii

Barcelona e gata sa se desparta de un jucator.

Ousmane Dembele (23 de ani) este foarte aproape sa plece de pe Camp Nou. Din momentul in care a ajuns la Barcelona, francezul a fost macinat de accidentari, iar oficialii campioanei Spaniei sunt dispusi sa renunte la el in perioada de mercato din vara.

Dembele a ajuns la Barcelona in 2017, in schimbul a 125 de milioane de euro la Borussia Dortmund, iar din acel moment a evoluat doar in 74 de meciuri, iar prestatiile sale au fost dezamagitoare. Barcelona e hotarata sa il vanda pe Dembele in aceasta vara, iar suma pentru care pot renunta la atacantul francez se ridica la 42 de milioane de euro, potrivit Sport.es.

Pe langa accidentari, o problema in cazul lui Dembele ar fi si salariul mare pe care il castiga si anume 12 milioane de euro pe sezon plus bonusuri. Potrivit sursei citate, prima echipa interesata de transferul lui Dembele este PSG, singura care si-ar permite aducerea lui Dembele si salariul acestuia.