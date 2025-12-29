Totuși, odată ajuns în La Liga, lucrurile nu au mers deloc bine pentru fostul titular din poarta echipei naționale.

Decizia luată de Atletico Madrid în legătură cu Horațiu Moldovan

Aflat în umbra marelui Jan Oblak, Horațiu Moldovan nu a avut șansa să își demonstreze măiestria în poarta lui Atletico Madrid și a început să își caute echipe la care să poată juca.

În vara acelui an, Horațiu Moldovan a plecat împrumut la Sassuolo, iar fostul portar al giuleștenilor nu a dezamăgit. Cu toate acestea, italienii nu au dorit să îl transfere definitiv, astfel că Moldovan s-a întors la Atletico, unde s-a lovit de aceeași situație.

Vara trecută a fost cedat tot sub formă de împrumut la Real Oviedo, însă nici acolo nu a prins primul 11. Spaniolii susțin acum că Horațiu Moldovan vrea să schimbe din nou echipa, iar prima variantă ar fi Spezia, însă rămâne de văzut ce se va întâmpla cu portarul român având în vedere că presa italiană susține că Spezia l-ar fi ales pe Boris Radunovic de la Cagliari.

Cert este însă că problema lui Horațiu Moldovan reprezintă o prioritate pentru Atletico Madrid sau cel puțin așa susțin jurnaliștii spanioli: ”Una dintre principalele priorități ale lui Atletico este clarificarea situației jucătorilor care nu intră în planurile clubului. Unul dintre ei este Moldovan, împrumutat la Real Oviedo, unde nu a reușit să se impună. Prin urmare, ar putea reveni mai devreme, în căutarea unui transfer care să-i ofere minutele de joc pe care și le dorește.

Planul este rezilierea împrumutului portarului la clubul asturian, care luptă pentru evitarea retrogradării. Având în vedere lipsa sa de minute la Oviedo, Atletico Madrid ia deja în calcul o altă echipă la care să-l împrumute pe Moldovan. Este un jucător care a mai fost asociat în trecut cu Betis, club interesat de serviciile sale.

După împrumutul reușit la Sassuolo, Moldovan este un jucător de urmărit în viitoarea perioadă de transferuri din ianuarie. De altfel, unele cluburi, precum Spezia, îl monitorizează deja pe român. Evoluând în prezent în Serie B, clubul ar putea fi interesat să-l aducă pe internațional în lot”, a scris EstoEsAtleti, care citează Estadio Deportivo.

