”Diavolii” au avut două goluri anulate în prima repriză, însă echipa preluată recent de Michael Carrick a reușit să puncteze de două ori în actul secund, mai întâi prin Mbeumo (minutul 65), iar mai apoi prin Dorgu (minutul 76).

Pep Guardiola ar vrea să plece de la Manchester City

În ciuda acestui eșec, Manchester City rămâne însă pe locul doi în Premier League, cu 43 de puncte, la șapte lungimi în urma lui Arsenal.

Cu toate acestea, postul lui Pep Guardiola pe banca lui Manchester City este în pericol, susține Richard Keys, fost prezentator Sky Sports. Keys este de părere că mandatul de 10 ani al lui Guardiola pe banca ”Cetățenilor” este pe cale să se încheie chiar din această săptămână, chiar dacă tehnicianul catalan a semnat în luna noiembrie o prelungire a contractului până în 2027.

”Aproape sigur că va pleca la finalul sezonului, dar să nu excludeți posibilitatea să plece chiar săptămâna aceasta. Săptămâna aceasta! Dacă pleacă acum, Maresca va fi pe bancă pentru meciul cu Wolves.

Cei de la City vor fi furioși și, bineînțeles, vor nega, dar vă spun că ideea de a pleca chiar săptămâna aceasta e în mintea lui. Face des asta, așa că de obicei nu poți citi prea mult în astfel de semnale, dar de data aceasta chiar poți”, a spus Keys, conform Express.co.uk.

