Mijlocaşul spaniol Koke Resurreccion a disputat duminică al 700-lea său meci în tricoul echipei de fotbal Atletico Madrid, în victoria la limită obţinută în deplasare, cu scorul de 1-0, n faţa formaţiei Getafe, în cadrul etapei a 13-la din La Liga, informează EFE.

"Sunt foarte mulţumit de ceea ce am făcut, dar vreau mai mult... Nu mă voi opri aici", declara Koke pe 1 octombrie 2022, când a devenit jucătorul cu cele mai multe partide din istoria lui Atletico Madrid (554).

Trei ani şi 146 de meciuri mai târziu, el a atins o altă bornă impresionantă.â

Koke are contract pe viață cu Atletico



La 33 de ani şi cu un contract pe viaţă cu clubul madrilen, care se reînnoieşte anual, Koke intenţionează să joace la Atletico atâta timp când se simte competitiv şi capabil.

Cele 700 de apariţii ale sale sunt împărţite în 17 sezoane, inclusiv cel actual, şi în 7 competiţii: 497 de meciuri în La Liga, 106 în Liga Campionilor, 56 în Copa del Rey, 29 în Europa League, 7 în Supercupa Spaniei, 3 la Cupa Mondială a Cluburilor şi 2 în Supercupa Europei. În total, el a marcat 48 de goluri şi a oferit 121 de pase decisive.

La cele 700 de meciuri disputate pentru Atletico se adaugă şi cele 70 de partide în care a îmbrăcat tricoul selecţionatei Spaniei, între 2013 şi 2022.

8 trofee câștigate cu Diego Simeone pe bancă, inclusiv La Liga și Europa League



Mijlocaşul a cucerit în total opt trofee cu Atletico Madrid, toate sub comanda antrenorului Diego Simeone: campionatul Spaniei în sezoanele 2013-2014 şi 2020-2021, Cupa Spaniei în 2012-2023, Europa League în 2011-2012 (după o finală disputată pe Arena Naţională din Bucureşti) şi 2017-2018, Supercupele Europei din 2012 şi 2018, precum şi Supercupa Spaniei în 2014.

Koke Resurreccion a disputat primul său meci pentru Atletico Madrid pe 19 septembrie 2009, după ce a progresat pas cu pas la fiecare categorie a academiei clubului din capitala Spaniei.

Totul a început pe Camp Nou, împotriva formaţiei FC Barcelona, cu o înfrângere cu scorul 2-5, în faţa unei echipe catalane din care făceau parte la momentul respectiv jucători precum Lionel Messi, Gerard Pique, Xavi Hernandez, Sergio Busquets, Thierry Henry şi Zlatan Ibrahimovic, când a intrat în teren în ultimele 23 de minute, înlocuindu-l pe Paulo Assuncao.

"Pe de o parte, a fost un debut de vis, pe de altă parte, puţin dulce-amar din cauza rezultatului. Atâţia ani de efort şi sacrificiu au fost răsplătiţi chiar în prima zi, debutând împotriva Barcelonei pe stadionul lor. Nu puteam cere mai mult de atât", a rememorat Koke, aflat în curtea lui Atletico de la vârsta de 6 ani şi care acum a devenit legendă pentru totdeauna a "Colchoneros", scrie Agerpres.

