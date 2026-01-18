Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român

Internaționalul român nu prinde minute la Tottenham și își dorește să semneze cu un alt club.

RB Leipzig, prima ofertă pentru transferul lui Radu Drăgușin

Deși se află pe lista a mai multor cluburi importante, până în momentul de față, Tottenham nu a acceptat plecarea fotbalistului român.

Celebrul jurnalist italian Nicolo Schira susține că RB Leipzig este pe punctul de a trimite prima ofertă oficială la clubul Tottenham pentru transferul lui Radu Drăgușin.

Conform lui Schira, nemții nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român, care ar prefera să revină în Serie A, campionat pe care îl cunoaște foarte bine. Cu toate acestea, RB Leipzig speră că va ajunge la o înțelegere cu internaționalul român, odată ce Tottenham își va da acordul pentru transfer.

