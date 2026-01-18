Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român

Internaționalul român nu prinde minute la Tottenham și își dorește să semneze cu un alt club.
RB Leipzig, prima ofertă pentru transferul lui Radu Drăgușin
Deși se află pe lista a mai multor cluburi importante, până în momentul de față, Tottenham nu a acceptat plecarea fotbalistului român.
Celebrul jurnalist italian Nicolo Schira susține că RB Leipzig este pe punctul de a trimite prima ofertă oficială la clubul Tottenham pentru transferul lui Radu Drăgușin.
Conform lui Schira, nemții nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român, care ar prefera să revină în Serie A, campionat pe care îl cunoaște foarte bine. Cu toate acestea, RB Leipzig speră că va ajunge la o înțelegere cu internaționalul român, odată ce Tottenham își va da acordul pentru transfer.
Deocamdată, presa din Anglia a scris că Tottenham nu este de acord să îl cedeze pe Radu Drăgușin, iar londonezii a încheiat negocierile cu AS Roma, club care îl voia pe fundașul român sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare.
- 22 de milioane de euro este cota de piață a lui Radu Drăgușin, potrivit Transfermarkt.
Robert Niță: „În conjunctura actuală, e greu pentru el”
După înfrângerea lui Tottenham, 1-2 pe teren propriu cu West Ham, meci în care Drăgușin a fost rezervă, Robert Niță a comentat tranșant situația fundașului român.
„Eu nu știu dacă i s-ar potrivi sau dacă ar fi mai bine să plece. Eu mă gândesc așa: dacă rămâne aici, ce spațiu va avea să joace și în locul cui? Echipa nu merge deloc bine. Antrenorul se teme pentru scaunul lui. Spune că Drăgușin e bun, dar sunt jucători cu continuitate și tot iau bătaie. În conjunctura actuală, e clar că nu e momentul să aibă minute regulate. Orice meci e greu pentru el”, a spus Niță, la Play on Sport.