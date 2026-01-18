Transferul așteptat al lui Olimpiu Moruțan la Rapid a scos la iveală o lipsă de comunicare între verii Becali. Gigi Becali a dezvăluit că se aștepta la un telefon din partea impresarului, invocând o veche înțelegere de pe vremea când mijlocașul a fost vândut la Galatasaray.



Deși Giovanni Becali a ales banii în detrimentul relației de familie, patronul campioanei FCSB susține că nu este supărat pe vărul său.



„Poate era obligație morală să mă întrebe întâi, pentru că eu i l-am dat când l-a dus la Galata. Și i-am spus lui Vulturar să-l ajute pe Giovanni. Galata îl lua și cu Vulturar, un club mare nu ia un jucător pentru că-i zice impresarul, ci pentru că-i place jucătorul. Și i-am spus: I-l dai lui Giovanni. Dar promisiunea asta nu se va mai face”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.



„Îl duci unde se câștigă mai mulți bani”



Gigi Becali a explicat și mecanismul prin care Moruțan a ajuns în Giulești, sugerând că Rapid a oferit un comision mai atractiv pentru impresar.



„Mi-a spus apoi Vulturar că ce face el, că-l știe de la 13 ani, dar i-am zis «finule, se face Giovanni de râs acolo, îi știe pe cei de la Galata». A spus că i-a dat 70.000 de euro, că mai are de luat, că are acte cu procent de 30%, dar asta nu mai e treaba mea. Cei 70.000 i-a primit, dar eu mi-am îndeplinit înțelegerea morală. El trebuia să mă sune, dar nu sunt supărat. Am eu destule, să fie el mulțumit, pe cuvânt. Nu mai contează banii, pentru că am prea mulți. Îi e lui bine așa? E ok.



O fi zis că poate-l vrea Gigi, de la el nu pot lua comision și poate asta a gândit, că și-a făcut calculele și de la Rapid primește mai mult. Câștigă și el niște bani. Nu m-a supărat, încerc să-l înțeleg. Eu zic așa. De unde câștigi tu, Giovanni, mai mulți bani? De la Rapid. Du-l acolo. Logica mea e asta, îl duci acolo de unde se câștigă mai mulți bani”, a mai spus Gigi Becali.

