Asta ar fi cu adevarat surpriza anului in Europa! Nume total neasteptat propus la Real: "Cea mai buna idee!"

Real Madrid isi va schimba antrenorul in cursul zilei de astazi. Presa spaniola anunta ca clubul madrilen are programata o conferinta de presa in jurul orei 19:00.

Julen Lopetegui va pleca de la Real dupa esecul umilitor cu Barcelona din El Clasico, scor 1-5, dar si dupa un start de sezon dezastruos. Jurnalistii spanioli dau ca sigura venirea lui Antonio Conte, insa Jorge Valdano are o alta perspectiva.

Valdano, fost jucator si director sportiv al Realului, acesta l-ar prefera pe Roberto Martinez pe banca echipei.

"Lopetegui este in pericol de multa vreme. Stim cu toti, dar cei de la Madrid nu au spus nimic. La echipele care nu au maturitate, trebuie antrenori autoritari. La echipele mature, trebuie tehnician amabil. Roberto Martinez mi se pare cea mai buna idee. Este un antrenor care poate schimba fata echipei. Martinez mi se pare mai adaptabil decat Conte. Antonio are prestigiu pentru ca a castigat in mai multe tari, dar Roberto se adapteaza mai bine echipei", a declarat Valdano pentru AS.

Presa spaniola a notat ca Roberto Martinez a fost de fapt prima alegere a lui Florentino Perez, dar acesta are o clauza cu Federatia Belgiana de Fotbal care nu i-a permis sa plece momentan. Astfel, Real s-a orientat catre Antonio Conte, antrenor liber de contract.