Prima reactie a lui Lopetegui! Mesajul transmis conducerii Realului dupa ce a fost demis

Real Madrid a anuntat luni seara ca a renuntat ca Julen Lopetegui, iar interimatul va fi asigurat de Solari.

Dupa decizia oficiala a clubului, Lopetegui a reactionat printr-o declaratie standard in care multumeste clubului pentru sansa oferita si fanilor pentru suportul aratat.



"In urma deciziei luate de conducerea lui Real Madrid, vreau sa multumesc clubului pentru oportunitatea pe care mi-a dat-o. De asemenea, vreau sa le multumesc jucatorilor pentru efortul si munca lor, la fel si tuturor celorlalti angajati ai clubului, pentru tratamentul bun pe care mi l-au acordat in aceasta perioada. Si, desigur, fanii au recunostinta mea pentru sustinere. Toate cele bune pentru restul sezonului", a fost mesajul lui Lopetegui.

Lopetegui, in varsta de 52 de ani, si-a inceput cariera de antrenor ca secund la nationala Spaniei Under 17. Au urmat apoi Rayo Vallecano, Real Madrid B, FC Porto si nationala Spaniei, incepand cu cea Under19 pana la nationala de seniori.