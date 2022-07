Are trei trofee Champions League, dar costă cât Tavi Popescu! Real Madrid vinde o vedetă la preț redus

Real Madrid cere puțin peste 20 de milioane de euro pentru Marco Asensio, pentru că fotbalistul își termină contractul în vara anului viitor și nu vrea să semneze prelungirea. De asemenea, jucătorul e dispus să accepte o reducere a salariului la noul club, de la 10 milioane de euro pe an, cât primește pe Santiago Bernabeu, dacă proiectul este unul convingător.

De fotbalistul spaniol sunt interesate acum Arsenal, Liverpool, Manchester United, AC Milan, Juventus, Newcastle United, Bayern Munchen, Borussia Dortmund și Chelsea. Suma cerută este comparabilă cu cea pe care o dorește Gigi Becali pe Octavian Popescu. Asensio a fost cumpărat de Real Madrid de la Mallorca, în 2015, pentru 3.9 milioane de euro. În 2019, clubul a refuzat o ofertă de 180 de milioane de euro de la Tottenham pentru Asensio.

Două veniri și plecări importante, pentru Real Madrid

În această perioadă de mercato, "galacticii" i-au transferat pe Aurelien Tchouameni (22 ani / închizător / AS Monaco / 80 milioane de euro) și Antonio Rudiger (29 ani / fundaș central / Chelsea / liber de contract) și s-au despărțit de Gareth Bale (Los Angeles FC / liber de contract), Luka Jovic (Fiorentina / liber de contract), Isco (contract încheiat), Marcelo (contract încheiat), Mario Gila (Lazio / 5 milioane de euro) și Victor Chust (Cadiz / 1 milion de euro), în timp ce pe lista de transferuri mai sunt Eden Hazard, Borja Mayoral, Mariano Diaz, Alvaro Odriozola, Dani Ceballos și Jesus Vallejo.

Pe lista de cumpărături se află Robert Lewandowski (Bayern Munchen), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Pau Torres (Villarreal), Pedro Porro (Sporting Lisabona), Fran Garcia (Rayo Vallecano), Rafael Leao (Real Madrid), Serge Gnabry (Bayern Munich), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Nicolo Barella (Inter Milano), Reece James (Chelsea) și Raheem Sterling (Manchester City).

Asensio a câștigat trei trofee Champions League cu madrilenii

Marco Asensio (26 ani) este crescut la academia lui RCD Mallorca și a jucat pentru prima formație a clubului din Insulele Baleare (2013-2015), Espanyol (2015-2016) și Real Madrid (2016-2022). Pentru "galactici" a strâns 235 de meciuri și 49 de goluri, iar în palmares are trei trofee Champions League, două Supercupe ale Europei, trei Cupe Mondiale ale Cluburilor, trei titluri în La Liga și două Supercupe ale Spaniei. El are 28 de selecții și un gol pentru naționala Spaniei. Este campion european U19 (2015 / cel mai bun jucător), finalist la Euro U21 (2017 / echipa turneului) și are medalia de argint la JO 2020.

Foto - @RealMadrid