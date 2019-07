Real l-a transferat pe "noul Asensio"! Fanii sunt incantati de noul transfer: "galacticii" au castigat batalia cu Barca si Chelsea! Suma ridicola pe care au platit-o

Real Madrid a mai transferat un jucator.

Real Madrid a ajuns la un acord cu Real Zaragoza pentru transferul lui Alberto Soro Alvarez. Mijlocasul in varsta de 19 ani a fost una dintre revelatiile sezonului de liga a doua din Spania si a atras atentia si altor forte din Europa precum Barcelona sau Chelsea.

Real Madrid a platit 2,5 milioane de euro in schimbul tanarului jucator, plus alte 500.000 de euro in functie de anumite bonusuri de performanta pe care Soro Alvarez le poate atinge. Mijlocasul va mai ramane un sezon la Zaragoza pentru a-si ajuta echipa sa promoveze si abia din stagiunea urmatoare se va alatura "galacticilor".

Fanii sunt deja incantati de noua achizitie si il compara pe Soro Alvarez cu Asensio. Ca si in cazul lui Asensio, Soro Alvarez este cumparat de Real din liga a doua si tot pentru o suma infima. Real a platit 4 milioane de euro in 2014 pentru jucatorul care avea sa se transforme rapid intr-un star international.