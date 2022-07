Patronul de la FCSB a fost întrebat în exclusivitate la Ora Exactă în Sport dacă va construi un stadion în cazul în care îl vinde pe Tavi Popescu, dar nu cu 50 milioane de euro pe cât își dorește Becali, ci pe o sumă mult mai mică, 20 milioane de euro.

Răspunsul finanțatorului a fost pe măsură, dar a luat în calcul și varianta în care tânărul ar putea fi transferat de la echipă.

"Dacă îl vând cu 20, nu îl vând cu 20”, au fost cuvintele patronului.

"Dar și dacă o fac, de ce să fac stadion? Pentru ce? Credeți că în România o să fie nebunia asta până la infinit? Încet, încet, se așează, o să vadă lumea și securiștii și copiii de securiști sunt și ei mai moderni, nu mai au mentalitatea aia a lor, au făcut și ei facultăți prin Franța, Anglia.

Nu o să mai aibă mentalitatea aia nebună, că facem noi, că vrem noi. Eu le spun securiști în sens peiorativ, așa le-aș spune ofițeri de informații", a mai completat Gigi Becali, la PRO ARENA.

Dorin Rotariu, dorit la FCSB

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a confirmat interesul vicecampioanei României pentru jucătorul celor de la Ludogorets și a dezvăluit ce s-a întâmplat în acest caz.

"M-a întrebat MM Stoica despre el, eu am spus 'da', știa că mi-a plăcut dintotdeauna, am zis da. După aia nu i-a mai răspuns la telefon lui MM, nu știu, nu a mai răspuns la telefon. Eu voiam să îl iau mai mult ca să joace atacant, un număr 9. Putea și Cordea să aibă dublură, că el acum nu are dublură", a declarat patronul de la FCSB la PRO ARENA.