Aproape sa nu-l recunoasca! :) Lionel Messi a revenit la look-ul din tinerete! Aparitie surprinzatoare la Mallorca, unde a stabilit un nou RECORD

Lionel Messi a stabilit un nou record impresionant in partida din La Liga cu Mallorca.

Messi (32 de ani) a fost titular si integralist in primul meci oficial pe care Barcelona l-a jucat dupa pandemie.

Starul argentinian a surprins pe toata lumea cu noul sau look, abordand un stil asemanator celui pe care il avea in tinerete. A renuntat complet la barba pe care a purtat-o in ultimii ani si a revenit la plete.

Messi nu a impresionat doar prin aparitia sa, ci a reusit sa stabileasca si un nou record: a devenit primul jucator care inscrie peste 20 de goluri in 12 sezoane de La Liga!

Barcelona s-a impus cu 4-0 la in deplasare la Mallorca, iar Messi a reusit sa inscrie un gol si sa ofere doua pase decisive. Pentru catalani au mai marcat Vidal, Braithwaite si Alba.

Barcelona se desprinde in fruntea clasamentului, la 5 puncte de rivala Real Madrid.

Lionel Messi's game by numbers vs. Mallorca: 100% through ball success (2/2)

98 touches

15 penalty area entries

12 final ⅓ entries

9 take-ons completed

6 chances created

4 Big Chances created

3 recoveries

3 fouls won

3 shots

2 assists

1 goal It's so good to have him back. ???? pic.twitter.com/b2Bl9OBcmj — Squawka Football (@Squawka) June 13, 2020