Gesturile de MILIOANE ale VEDETELOR din fotbal! Ce au facut MESSI si CR7 pe timp de pandemie

Pandemia de coronavirus a adus dificultati pentru toata planeta, iar marile cluburi de fotbal si vedetele lor nu puteau ramane indiferente.

Sumele enorme care se invart in jurul sportului rege au fost vizate de publicul larg, dar si de autoritati, iar multi fotbalisti s-au vazut pusi in situatia de a avea salariile reduse. Chiar daca unii nu au acceptat initiativele cluburilor, au fost si jucatori care au inteles momentul dificil si nu s-au impotrivit deciziilor luate de cluburi. Au fost si formatii care n-au taiat salariile angajatilor, dar i-au incurajat pe acestia sa doneze parte din venituri unor organizatii implicate in lupta cu boala.

Cluburile din Anglia au fost printre cele mai active, din acest punct de vedere, iar Roman Abramovich a luat decizia ca hotelul lui Chelsea sa fie pus la dispozitia membrilor NHS (Institutul National de Sanatate din Marea Britanie). De asemenea, clubul de pe Stamford Bridge a donat echipamente medicale spitalelor din Marea Britanie, iar echipa feminina a ales sa renunte la premiul financiar primit in urma castigarii titlului de campioana si sa il ofere organizatiilor care au grija de refugiati. Totodata, Chelsea este printre cluburile care nu au umblat la salariile angajatilor, dar i-au indemnat pe acestia sa ajute pe cat posibil oamenii aflati in lupta cu virusul.

Arsenal a donat peste 150 de mii de lire organizatiilor de sanatate si fotbalistii s-au ocupat si ei cu donarea de masti si echipamente medicale pentru spitalele din tarile lor. Staff-ul medical al clubului s-a aflat in permanent contact cu suporterii aflati in dificultate, mai ales cu cei expusi la tulburari psihice, si au incercat sa le ofere alinare pe parcursul lunilor de izolare.

Nici Liverpool nu s-a lasat mai prejos, clubul donand o multime de produse alimentare si medicale scolilor din oras, angajatilor din sistemul de sanatate, dar si suporterilor aflati in dificultate. La fel ca marea rivala, Manchester United a donat produse catre organizatiile caritabile si catre cele de sanatate si a pus la dispozitia NHS hotelul clubului. Modelul a fost preluat si de Manchester City, iar De Bruyne a participat la un meci de Fortnite cu Delle Alli, in urma caruia cei doi fotbalisti au strans peste doua milioane de euro. Banii au fost donati organizatiilor care lupta impotriva virusului ce a paralizat lumea.

Granzii din La Liga au contribuit si ele cu masti, teste si alte echipamente medicale achizitionate pentru spitale, dar au donat si sume impresionante. Real Madrid, Barcelona si Atletico si-au ajutat si suporterii, oferindu-le consiliere si suport pe parcursul perioadei de criza.

Ambii legende pe Camp Nou, Leo Messi si Pep Guardiola nu au ramas nemiscati de situatia dificila si au donat cate un milion de euro organizatiilor caritabile si de sanatate din Spania si Argentina. Messi a ajutat si prin cumpararea de masti, manusi si aparate pentru respiratie.

Regele donatiilor din aceasta perioada pare a fi Cristiano Ronaldo. Portughezul lui Juventus a acceptat fara probleme reducerea salariului si a donat si un milion de lire catre organizatiile din tara sa care se lupta cu virusul. De asemenea, CR7 le-a propus jucatorilor nationalei Portugaliei sa renunte la jumatate din bonusul pentru calificarea la EURO 2020 si sa il doneze catre institutiile medicale.