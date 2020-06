Informatii de ULTIMA ORA despre accidentarea lui Messi! "Asta s-a intamplat cu aproape toti!" Anuntul antrenorului de la Barcelona

Din articol Argentinianul e apt pentru duelul cu Mallorca

Barcelona va juca in deplasare la Mallorca sambata, 13 iunie 2020, in prima etapa de la reluarea ligii din Spania.

Lionel Messi va fi apt de joc pentru prima partida din La Liga, odata cu reluarea sezonului competitional.

Starul argentinian a simtit mici dureri la coapsa dreapta si a ratat doua sesiuni de pregatire. Sambata, Messi s-a antrenat din nou si Quique Setien anunta ca totul este sub control:

"Messi nu este singurul care nu s-a antrenat si care a resimtit o jena. Asta s-a intamplat cu aproape toti cei accidentati de la revenirea lor la antrenamente", a spus Quique Setien, citat de AFP.

Setien spune ca problema sa este una minora si are toate sansele sa apara pe teren in primul meci de la reluarea ligii din Spania.

"Problema sa este minora, iar situatia e sub control. Totul merge insa bine si nu va avea nicio problema", a mai spus antrenorul catalanilor.

Daca in privinta lui Messi s-a aratat optimist, Setien a fost mai reticent cand a venit vorba de celalalt atacant care se confrunta cu probleme, Luis Suarez.

Uruguayanul a fost operat pe 12 ianiarie la menisc.

"El este mai bine decat ne puteam astepta, insa problema este sa stim care este forma sa dupa o lunga pabsenta si daca va fi in masura sa inceapa meciul", a mai spus Setien.

Barcelona este lider in La Liga cu 58 de puncte, la 2 in fata rivalei Real Madrid. Catalanii vor juca in deplasare la Mallorca sambata, 13 iunie 2020, ora 23:00.