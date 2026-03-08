Anunț oficial în cazul numirii lui Jurgen Klopp la Real Madrid!

Jurgen Klopp nu intenționează să revină pe bancă în viitorul apropiat, în ciuda interesului uriaș din partea marilor cluburi, inclusiv Real Madrid!

Agentul său, Marc Kosicke, a clarificat situația și a explicat că tehnicianul german este ”foarte, foarte fericit” în actualul rol din cadrul grupului Red Bull, unde ocupă funcția de director global de fotbal.

După plecarea de la Liverpool, Klopp a fost contactat de Manchester United și Chelsea. Totuși, antrenorul german a refuzat orice discuție, deoarece a promis că nu va mai pregăti un alt club din Anglia.

Oferta Realului pentru Jurgen Klopp, doar zvonuri! Anunț oficial al agentului antrenorului

Kosicke a dezvăluit că nu au lipsit nici ofertele de la echipe naționale importante, precum Germania sau Statele Unite, însă Klopp a ales să ia o pauză de la antrenorat după aproape un deceniu intens pe Anfield.

Deși presa internațională susține că Florentino Perez îl vede ca pe un antrenor ideal pentru viitorul lui Real Madrid, Klopp nu are, în acest moment, planuri concrete de revenire pe bancă.

Chiar dacă în acest moment se discută inclusiv despre interesul celor de la Real Madrid pentru Klopp, agentul său anunță că nu se pune problema ca acesta să ajungă la gruparea din La Liga.

”Nu este nevoie să răspundem la întrebări despre chestiuni care sunt doar zvonuri. Nimeni nu ne-a contactat în acest moment.

Jurgen Klopp este foarte mulțumit de rolul său actual la Red Bull, iar ceea ce se spune despre negocierile pentru a o antrena pe Real Madrid sunt doar zvonuri, deocamdată”, a spus agentul neamțului.