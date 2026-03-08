Anunț oficial în cazul numirii lui Jurgen Klopp la Real Madrid!

Anunț oficial în cazul numirii lui Jurgen Klopp la Real Madrid! La Liga
Real Madrid este în căutare de antrenor. Printre cei vizați, Jurgen Klopp.

Jurgen KloppReal Madrid
Jurgen Klopp nu intenționează să revină pe bancă în viitorul apropiat, în ciuda interesului uriaș din partea marilor cluburi, inclusiv Real Madrid!

Agentul său, Marc Kosicke, a clarificat situația și a explicat că tehnicianul german este ”foarte, foarte fericit” în actualul rol din cadrul grupului Red Bull, unde ocupă funcția de director global de fotbal.

După plecarea de la Liverpool, Klopp a fost contactat de Manchester United și Chelsea. Totuși, antrenorul german a refuzat orice discuție, deoarece a promis că nu va mai pregăti un alt club din Anglia.

Oferta Realului pentru Jurgen Klopp, doar zvonuri! Anunț oficial al agentului antrenorului

Kosicke a dezvăluit că nu au lipsit nici ofertele de la echipe naționale importante, precum Germania sau Statele Unite, însă Klopp a ales să ia o pauză de la antrenorat după aproape un deceniu intens pe Anfield.

Deși presa internațională susține că Florentino Perez îl vede ca pe un antrenor ideal pentru viitorul lui Real Madrid, Klopp nu are, în acest moment, planuri concrete de revenire pe bancă.

Chiar dacă în acest moment se discută inclusiv despre interesul celor de la Real Madrid pentru Klopp, agentul său anunță că nu se pune problema ca acesta să ajungă la gruparea din La Liga.

”Nu este nevoie să răspundem la întrebări despre chestiuni care sunt doar zvonuri. Nimeni nu ne-a contactat în acest moment.

Jurgen Klopp este foarte mulțumit de rolul său actual la Red Bull, iar ceea ce se spune despre negocierile pentru a o antrena pe Real Madrid sunt doar zvonuri, deocamdată”, a spus agentul neamțului. 

Situația lui Jurgen Klopp la Red Bull

Acum câteva zile, cotidianul austriac Salzburger Nachrichten a dezvăluit tensiuni între responsabilii grupului de băuturi energizante şi fostul antrenor al Borussia Dortmund (2008-2015). Se pare că Klopp nu mai beneficiază de unanimitate.

Oliver Mintzlaff, şeful Red Bull, a aşteptat mult timp înainte de a nega zvonurile: ”Este complet absurd şi nefondat. Suntem mulţumiţi de munca lui Jurgen Klopp”.

Dar situaţia sportivă a celor două cluburi principale din galaxia Red Bull nu este deloc satisfăcătoare, iar o parte din responsabilitate îi revine lui Klopp (58 de ani), care a fost ales în special pentru a le ajuta să treacă peste un obstacol şi să câştige titluri. La două treimi din sezon, rezultatele nu sunt la înălţimea aşteptărilor.

Pe locul cinci în Bundesliga, cu nouă etape înainte de finalul sezonului, RB Leipzig (5) este încă departe de a-şi asigura locul în Liga Campionilor pentru sezonul viitor. Are un deficit de 19 puncte faţă de Bayern Munchen (1, cu 66 de puncte), în ciuda unui calendar mai uşor, datorită absenţei sale din competiţiile europene în acest sezon.

Poziție nouă pentru Jurgen Klopp după plecarea de la Liverpool 

El este cel care a impus numele lui Olé Werner ca antrenor vara trecută. O alegere care a stârnit multe critici. În ceea ce priveşte RB Salzburg, echipa a fost eliminată fără glorie încă din faza grupelor din Liga Europa. Iar lipsa de continuitate la postul de antrenor i-ar fi reproşată şi fostului antrenor al echipei Liverpool.

Deşi s-a deplasat de mai multe ori la Jean Bouin pentru a urmări meciurile din Ligue 1 ale Paris FC în ultimele luni şi a fost consultat de familia Arnault, el nu este foarte implicat în deciziile strategice ale clubului parizian, al cărui acţionar minoritar este Red Bull (10,6% din capital).

Săptămâna trecută, el nu a fost implicat în alegerea succesorului lui Stéphane Gilli, deşi ar fi putut să-şi activeze reţelele şi, în special, să propună numele lui Marco Rose şi Adi Hütter, care sunt în prezent liberi şi au trecut prin casa Red Bull în trecut. În cele din urmă, Antoine Kombouaré a fost numit antrenor al clubului parizian.

