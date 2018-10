Anunt BOMBA la Barcelona! Valverde poate fi dat afara, conducerea i-a ales deja inlocuitorul! N-a mai antrenat pana acum vreo echipa

Ernesto Valverde este sub presiune din ce in ce mai mare la Barcelona.

Desi a castigat la pas titlul in sezonul trecut si a pierdut doar 2 partide in La Liga de la venirea la Barca, Ernesto Valverde are zilele numarate. Antrenorul spaniol de 54 de ani este din ce in ce mai criticat pentru jocul echipei iar ultimele 3 rezultate (2-2 cu Girona, 1-2 cu Leganes si 1-1 cu Bilbao) ridica semne de intrebare. In plus, eliminarea din sezonul trecut din sferturile UCL in fata celor de la AS Roma ramane o bila neagra importanta pentru Valverde.

Iar conducerea Barcei ia deja in calcul posibilitatea de a-l inlocui pe Ernesto Valverde din sezonul viitor! Primul pe lista: Thierry Henry, cel care este din 2016 asistentul lui Roberto Martinez la nationala Belgiei! Henry nu a antrenat pana acum, fiind insa dorit in ultima perioada de mai multe cluburi din Anglia. Sport de Catalunya anunta ca sefii Barcei l-au contactat deja pe Henry!

Thierry Henry a jucat la Barcelona intre 2007 si 2010, reusind sa castige 2 titluri si UEFA Champions League cu catalanii.