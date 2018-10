A fost dorit de Barcelona, acum e comparat cu Adi Mutu! "El e noua stea a fotbalului romanesc!" Romanul intrat in vizorul italienilor

A fost pe lista Barcelonei pe vremea cand era la Craiova, iar acum e comparat de italieni cu Adrian Mutu.

Andrei Ivan a plecat de la Craiova la Krasnodar unde nu a reusit sa se adapteze. Tanarul atacant a avut si o perioada in care a fost accidentat, iar in 2018 a fost imprumutat de rusi la Rapid Viena.

In 10 meciuri a reusit 4 goluri si pare ca a revenit pe radarul fotbalului important din Europa. Italienii il compara cu Adrian Mutu si il considera "noua stea a fotbalului romanesc".

"Andrei Ivan, noul talent propus de fotbalul romanesc. E tehnic si rapid. E un jucator dificil de marcat si foarte puternic in jocul aerian. Cand are mingea la picior devine un cosmar pentru apararea adversa. Nu in ultimul rand are si un sut puternic si precis", scriu cei de la Tuttomercatoweb.

Andrei Ivan are si 6 selectii la echipa nationala a Romaniei.