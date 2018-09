ULTIMA ORA | Lovitura grea pentru Barca, dupa ce catalanii au pierdut cu Leganes. Campionul mondial din echipa s-a accidentat

Barcelona are probleme in defensiva!

De parca nu era indeajuns ca au pierdut la Leganes, catalanii de la Barcelona au mai primit o lovitura. Acestia au confirmat astazi accidentarea lui Samuel Umtiti. Fundasul central, campion mondial cu nationala Frantei, a suferit o accidentare la ligamentul genunchiului.

Potrivit informatiilor prezentate de presa spaniola, Umtiti risca sa stea pe bara pana la 6 luni, in cazul in care se va dovedi ca are o ruptura de ligamente.

Pe de alta parte, Barcelona a fost mai retinuta intr-un comunicat si nu a prezentat inca situatia exacta a fundasului.