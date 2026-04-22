Real Madrid este în fața celui de-al doilea sezon consecutiv fără trofeu, astfel că șefii clubului pregătesc mai multe schimbări, atât la nivelul lotului, cât și la nivelul staff-ului. ”Interimarul” Alvaro Arbeloa (43 de ani) nu va rămâne la echipă după eliminarea din UEFA Champions League cu Bayern Munchen (1-2, 3-4), iar conducerea se gândește deja la un nou antrenor.

Varianta la care visează Florentino Perez (79 de ani) este Jurgen Klopp (57 de ani), dar este foarte puțin probabil ca germanul să plece din funcția de director sportiv al echipelor patronate de gigantul austriac Red Bull, acolo unde câștigă o avere.

Ruben Amorim i-ar putea lua locul lui Jose Mourinho la Real Madrid

Între timp, în spațiul public a apărut o variantă-surpriză, Jose Mourinho (63 de ani), fost antrenor la Real Madrid în perioada 2010-2013, în care s-au făcut mai multe transferuri importante pentru istoria recentă a clubului. Portughezul și-ar fi dat acordul de a reveni pe ”Bernabeu”, iar acum apar zvonuri cu privire la un nume de antrenor care l-ar putea înlocui pe Benfica.

”The Special One” este neînvins în campionat în această stagiune cu Benfica, dar cu toate acestea este pe locul doi, cu 72 de puncte, la șapte distanță de liderul FC Porto și foarte aproape de a pierde titlul. În consecință, publicația britanică The Sun scrie că Ruben Amorim (41 de ani), fostul antrenor de la Sporting Lisabona și Manchester United, ar putea prelua echipa de la Mourinho.

Mai mult, și impresarul Jorge Mendes, care-l reprezintă pe Jose Mourinho, ar fi sugerat în această perioadă o despărțire a lui ”The Special One” de actuala sa echipă. Rămâne de văzut dacă antrenorul portughez va primi un vot de încredere din partea conducerii lui Real Madrid.

Campion în Spania, Italia și Anglia, Mourinho se poate lăuda și cu o performanță unică în fotbal: este singurul antrenor care a câștigat Champions League, Europa League și Conference League.

Și Newcastle îl vrea pe Mourinho

Pe lângă Real Madrid, Mourinho este asociat și cu un club din Premier League. În jurul clubului Newcastle planează dezamăgirea după acest sezon în care ”coțofenele” vor rata prezența în Europa, în ciuda bugetului generos pe care l-au avut la dispoziție, iar portughezul ar fi pe lista conducerii pentru sezonul următor.

Jose Mourinho a câștigat cu Real Madrid un campionat în Spania, o Cupă a Regelui și o Supercupă a Spaniei.

De-a lungul carieri, „The Specia One” le-a mai antrenat pe Benfica, Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, AS Roma și Fenerbahce.