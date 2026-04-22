Alvaro Arbeloa (43 de ani) a reacționat cu privire la situația contractuală a lui Vinicius (25). Antrenorul lui Real Madrid și-a exprimat speranța ca starul brazilian să continue pe Santiago Bernabeu mult după 30.06.2027, când îi expiră actualul angajament.

Mesajul lui Alvaro Arbeloa pentru Vinicius

Negocierile dintre Vinicius și Real Madrid s-au desfășurat până acum fără să se ajungă la vreun consens. Extrema stânga forțează să obțină un salariu cât mai bun. Pericolul pentru conducerea „Los Blancos” ca brazilianul să plece liber de contract crește cu cât contractul jucătorului se apropie de ultimele șase luni.

„Nu este prima dată când se întâmplă asta (n.r.- despre publicul de pe Bernabeu care l-a huiduit pe Vinicius). Vinicius a depus întotdeauna un efort mare pentru a duce echipa în spate. Nu se ascunde, este un adevărat madrilen, simte insigna și este foarte curajos.

Mă bucur că fanii l-au răsplătit cu aplauze (n.r.- după golul marcat). Își va reînnoi Vinicius contractul? Nu este o întrebare pentru mine, dar sper să mai rămână mulți ani”, a declarat Alvaro Arbeloa, conform Marca, după victoria echipei sale pe teren propriu contra celor de la Deportivo Alaves (2-1); Vinicius a înscris golul doi al madrilenilor, cu o execuție superbă din afara careului.

Poziția brazilianului despre Real Madrid

Vinicius a transmis că își va prelungi contractul cu Real Madrid „la momentul potrivit” și că va rămâne pe Santiago Bernabeu pentru o lungă perioadă.

Starul brazilian a numit gruparea madrilenă drept clubul visurilor sale. El a subliniat că nu îl neliniștește faptul că îi expiră angajamentul pe 30.06.2027.

„La momentul potrivit, VOI REÎNOI și voi rămâne aici mult timp. Real Madrid este clubul visurilor mele. Încă mai am un an de contract, dar sunt foarte calm. Am încrederea președintelui Florentino Pérez”, a declarat Vinicius Junior, citat de Transfer News Live.

Omul decisiv în succesul madrilenilor

La doar 25 de ani, Vinicius și-a câștigat statutul de legendă pentru Real Madrid. A jucat în alb 370 de meciuri, în care a marcat 124 de goluri și a pasat decisiv de 100 de ori.

Vinicius a obținut alături de Real Madrid 14 trofee, printre care trei La Liga și două Champions League. În majoritatea cazurilor, brazilianul a fost principala armă a madrilenilor în succesele adjudecate.