Atacantul brazilian a fost transferat la Real Madrid în vara lui 2024, în schimbul sumei de 47.5 milioane de euro. În condițiile în care a primit puține șanse la formația din capitala Spaniei, Endrick a fost împrumutat la Lyon preț de jumătate de sezon.
Endrick rupe tăcerea despre transferul de la Real Madrid
Revenit la Real Madrid după o jumătate de stagiune excelentă la Lyon, în ultima perioadă s-a discutat intens despre un transfer definitiv, în condițiile în care Endrick a primit puține minute sub comanda lui Jose Mourinho.
Aflat în prezent în cantonamentul Braziliei, atacantul a discutat deschis despre viitorul său la gigantul din La Liga. Mai exact, Endrick a expus că se simte foarte bine la Real Madrid, declarând că și-ar „vedea toată cariera” la această echipă.
În ciuda acestui aspect, brazilianul a mărturisit că cel care ia deciziile este nimeni altul decât Jose Mourinho, astfel că a dat de înțeles că se va conforma dacă „The Special One” nu l-ar dori în continuare.
„Să joc mai mult la Real Madrid? Mourinho decide, nu eu. Sunt la Real Madrid, cel mai bun club din lume.
Sper să-mi petrec toată viața la Real Madrid”, a declarat Endrick, citat de Fabrizio Romano.
- 40 de milioane de euro este cota lui Endrick
- 47 de meciuri, opt goluri și două pase decisive a adunat brazilianul la Real Madrid