Alessandro Caparco, fostul portar de la Poli Iași și fost antrenor cu portari la echipa națională, a vorbit despre situația goalkeeperilor de la prima reprezentativă a României.

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Cu Ionuț Radu accidentat, Otto Hindrich a fost alesul lui Gică Hagi să apere poarta naționalei la ultimele două meciuri, iar portarul celor de la Legia Varșovia a avut evoluții bune. Din acest motiv, Alessandro Caparco este de părere că Hindrich va fi greu de scos din poartă.

Întrebat dacă lui Ștefan Târnovanu ar trebui să i se acorde o șansă, Caparco a răbufnit. Italianul a transmis că ultima problemă a României este la capitolul portari.

”Hindrich a scos una-două (n.r. în meciul cu Bosnia). Golul e unul greu, e greu de scos. (n.r. întrebat dacă Ștefan Târnovanu ar trebui să primească o șansă la echipa națională) Ultima problemă e portarul naționalei, terminați cu asta. Dacă aveți probleme și la portari acum.. Ce, Hindrich nu a apărat bine?”, a spus Caparco la IAmsport.

Pentru meciurile cu Polonia și cu Bosnia, Gică Hagi a decis să cheme la echipă trei portari, Otto Hindrich, Ștefan Târnovanu și Laurențiu Popescu.