La ce a făcut echipa națională, în grupa de Nations League, în care am pierdut cinci meciuri din șase, pare că Euro 2024 a fost dintr-o altă viață, nu acum doi ani!

Modul în care a decăzut prima noastră reprezentativă, deși nucleul de la Campionatul European e și acum la putere, e demn de un studiu de caz. Iar un capitol aparte trebuie să fie dedicat sistemului nostru defensiv. Care a funcționat, aproape de perfecție, pe vremea lui Edward Iordănescu, fiind punctul forte al naționalei, iar acum s-a transformat în marea noastră slăbiciune.

România, a treia cea mai slabă defensivă din Nations League

Acum, când s-au jucat toate partidele din Nations League din faza grupelor, putem constata că România e pe podiumul unui clasament nedorit: cel al golurilor încasate. La acest capitol, doar două naționale au stat mai rău ca noi:

*San Marino (locul 211 din 211 în clasamentul FIFA): 25 de goluri primite

*Croația (locul 3 din 4 în grupa ei din Liga A): 17 goluri primite

*România (ultimul loc în grupa ei din Liga B): 16 goluri primite

S-a ajuns aici și pentru că, de la un meci la altul, selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a tot umblat la jucătorii din apărare. Inclusiv după partida de acasă cu Polonia (2-1), în care ne-am prezentat mai bine decât de obicei, defensiva a suferit o modificare, în meciul următor. La Zenica, fundașul nostru stânga a fost schimbat: a ieșit Eissat, a intrat Bancu.

Cu Edward Iordănescu, aveam o defensivă „beton“

La ora actuală, echipa națională are o serie de 12 meciuri consecutive, în care a luat gol. Ultima partidă, în care ne-am închis poarta, a fost pe 12 octombrie 2025: România – Austria, scor 1-0, în preliminariile CM 2026.

Faptul că acum România a devenit o națională „găurită“ e bulversant și dintr-un alt motiv. Concret, în preliminariile Euro 2024, cu Edward Iordănescu (48 de ani) selecționer, am avut una din cele mai bune apărări de pe continent: doar 5 goluri primite, în cele zece meciuri din grupa pe care am câștigat-o fără înfrângere. În campania respectivă, am avut șase meciuri, în care n-am luat gol:

*Andorra – România 0-2

*Kosovo – România 0-0

*România – Kosovo 2-0

*Belarus – România 0-0

*România – Andorra 4-0

*România – Elveția 1-0

Apoi, și la turneul final din Germania, am debutat cu o partidă în care ne-am închis poarta: 3-0 cu Ucraina. Ulterior, acest sistem defensiv solid, pus la punct de Edward Iordănescu, a funcționat și sub comanda lui Mircea Lucescu, în Nations League, ediția 2024-2025. Pentru că ne-am câștigat grupa din C cu doar trei goluri primite, în șase partide.

Inclusiv când lucrurile au început să „scârțâie“, în preliminariile CM 2026, defensiva noastră n-a dat, totuși, atât de multe rateuri, ca acum. Am încheiat grupa cu 10 goluri primite, în opt partide.