Fotbalul mondial s-a dezvoltat extrem de mult în ultimii ani, astfel că scouterii cluburilor importante caută să recruteze jucători cât mai tineri, asta pentru a nu plăti sume astronomice în momentul maturizării.
Real Madrid, aproape de prima lovitură a iernii
JJ Gabriel (16 ani) este unul dintre vârfurile generației sale. Format de Academia Manchester United, acesta evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv și a adunat deja două selecții în reprezentativa U17.
Evoluțiile sale bune au atras interesul marilor echipe de pe continent, Barcelona, PSG, Bayern și Real Madrid manifestându-și interesul pentru transferul lui JJ Gabriel.
În contextul ofertelor, tânărul jucător a ales-o pe Real Madrid. Cunoscutul specialist în mercato Florian Plettenberg, care a citat @SkySportDE, susține că agentul jucătorului se află în capitala Spaniei, iar semnătura va ajunge pe contract în următoarele zile.
„Agentul Ali Barat se află acum la Madrid pentru a finaliza transferul lui JJ Gabriel la Real Madrid.
Mutarea nu este încă încheiată. Contractele nu au fost semnate, dar se așteaptă ca totul să fie finalizat în următoarele 1-3 zile”, a notat Florian Plettenberg.