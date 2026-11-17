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Fotbalul mondial s-a dezvoltat extrem de mult în ultimii ani, astfel că scouterii cluburilor importante caută să recruteze jucători cât mai tineri, asta pentru a nu plăti sume astronomice în momentul maturizării.

Real Madrid, aproape de prima lovitură a iernii

JJ Gabriel (16 ani) este unul dintre vârfurile generației sale. Format de Academia Manchester United, acesta evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv și a adunat deja două selecții în reprezentativa U17.

Evoluțiile sale bune au atras interesul marilor echipe de pe continent, Barcelona, PSG, Bayern și Real Madrid manifestându-și interesul pentru transferul lui JJ Gabriel.

În contextul ofertelor, tânărul jucător a ales-o pe Real Madrid. Cunoscutul specialist în mercato Florian Plettenberg, care a citat @SkySportDE, susține că agentul jucătorului se află în capitala Spaniei, iar semnătura va ajunge pe contract în următoarele zile.

„Agentul Ali Barat se află acum la Madrid pentru a finaliza transferul lui JJ Gabriel la Real Madrid.

Mutarea nu este încă încheiată. Contractele nu au fost semnate, dar se așteaptă ca totul să fie finalizat în următoarele 1-3 zile”, a notat Florian Plettenberg.