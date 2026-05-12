Conducerea clubului milanez vrea să mențină echipa la cel mai înalt nivel și a pregătit un buget impresionant pentru perioada de mercato.

Potrivit presei din Italia, grupul american Oaktree Capital Management, care controlează clubul, a alocat deja aproximativ 100 de milioane de euro pentru transferuri și investiții în infrastructură. Suma poate crește până la 150 de milioane de euro dacă apar oportunăți considerate strategice.

Inter Milano, buget de 150 de milioane de euro pentru sezonul viitor

Oficialii lui Inter vor să investească nu doar în lotul primei echipe, ci și în dezvoltarea noului stadion, a centrului de pregătire și a viitoarei echipe secunde. Proiectul noului San Siro rămâne una dintre prioritățile majore ale conducerii.

Strategia clubului va fi analizată în detaliu după finala Cupei Italiei, programată pe 13 mai, când Inter o va întâlni pe Lazio. Meciul se vede în direct pe VOYO de la ora 22:00.

Marcus Thuram, apt pentru finala Cupei Italiei, Lazio - Inter

Luni, presa italiană a scris că Thuram s-a accidentat la antrenament și a fost scos din calcule pentru finala Cupei Italiei, locul său în atac urmând să fie luat de Ange-Yoan Bonny.

Se pare însă că a fost vorba doar de o sperietură. Thuram ar fi suferit o simplă contractură, iar la antrenamentul de marți dimineață s-a pregătit alături de colegii săi, astfel că Cristi Chivu îl va putea folosi contra lui Lazio, scrie fcinter1908.it.

Pe lângă căpitanul și golgheterul Lautaro Martinez, în atacul lui Inter, din primul minut, ar urma astfel să apară Marcus Thuram. Cristi Chivu i-ar putea avea la dispoziție, pe bancă, pe Ange-Yoan Bonny și Pio Esposito.

Primul 11 probabil al lui Inter la finala cu Lazio din Coppa Italia: J. Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - Dumfries, Zielinski, Barella, Sucic, Dimarco - L. Martinez, Thuram

Ultimul event câștigat de Inter a fost în sezonul 2009/2010, cu Jose Mourinho pe banca și Cristi Chivu în teren. Atunci, "nerazzurrii" cucereau inclusiv Liga Campionilor.