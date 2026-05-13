Simona Halep a vorbit despre antrenorii de fotbal ai momentului, în România: Gheorghe Hagi și Cristi Chivu.

Referitor la tehnicianul nerazzurrilor, ieșit campion în prima stagiune în care a ocupat banca echipei milaneze, dubla campioană de Grand Slam a evidențiat ce îi va fi cel mai dificil antrenorului reșițean: să rămână în vârf, acolo unde a urcat, alături de Inter, în acest sezon.

Miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, Cristi Chivu are șansa de a cuceri eventul în Italia. Finala Cupei - Inter vs. Lazio - se joacă pe Stadionul Olimpic din Roma și va fi transmisă exclusiv pe VOYO.

„I-am felicitat pe amândoi. E o bucurie să îl vedem pe amândoi în faze înalte, mai ales pe Cristi Chivu,” s-a pronunțat Simona Halep despre Gheorghe Hagi și Cristi Chivu.

Chivu să se bucure de ce a realizat, sfătuiește Halep

Continuându-și declarațiile despre antrenorul Interului, fostul număr unu WTA a spus: „L-am admirat ca jucător, iar acum, ca antrenor.

E o performanță exemplară. Îi doresc să se bucure de ceea ce a făcut, pentru că nu este deloc ușor ce a realizat. Îi doresc multă baftă în continuare, pentru că e greu să ajungi acolo, dar e și mai greu să te menții,” a fost declarația-avertisment a Simonei Halep, jucătoare care a reușit să rămână în top 10 WTA timp de opt ani, dintre care șapte ani și jumătate, fără întrerupere.