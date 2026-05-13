Simona Halep a vorbit despre antrenorii de fotbal ai momentului, în România: Gheorghe Hagi și Cristi Chivu.
Referitor la tehnicianul nerazzurrilor, ieșit campion în prima stagiune în care a ocupat banca echipei milaneze, dubla campioană de Grand Slam a evidențiat ce îi va fi cel mai dificil antrenorului reșițean: să rămână în vârf, acolo unde a urcat, alături de Inter, în acest sezon.
Simona Halep, despre Cristi Chivu: „E greu să ajungi acolo, dar e și mai greu să te menții.”
Miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, Cristi Chivu are șansa de a cuceri eventul în Italia. Finala Cupei - Inter vs. Lazio - se joacă pe Stadionul Olimpic din Roma și va fi transmisă exclusiv pe VOYO.
„I-am felicitat pe amândoi. E o bucurie să îl vedem pe amândoi în faze înalte, mai ales pe Cristi Chivu,” s-a pronunțat Simona Halep despre Gheorghe Hagi și Cristi Chivu.
Chivu să se bucure de ce a realizat, sfătuiește Halep
Continuându-și declarațiile despre antrenorul Interului, fostul număr unu WTA a spus: „L-am admirat ca jucător, iar acum, ca antrenor.
E o performanță exemplară. Îi doresc să se bucure de ceea ce a făcut, pentru că nu este deloc ușor ce a realizat. Îi doresc multă baftă în continuare, pentru că e greu să ajungi acolo, dar e și mai greu să te menții,” a fost declarația-avertisment a Simonei Halep, jucătoare care a reușit să rămână în top 10 WTA timp de opt ani, dintre care șapte ani și jumătate, fără întrerupere.
Costel Pantilimon, mirat să îi vadă ajunși antrenori pe foștii colegi, Kompany și Chivu
Costel Pantilimon, fost coleg cu Cristi Chivu la naționala României, recunoaște că nu s-ar fi așteptat nici măcar ca ex-căpitanul tricolorilor să înceapă meserie de antrenor, având în vedere gravele probleme de sănătate de la finalul carierei.
Pantilimon îl include în aceeași categorie și pe Vincent Kompany (40 de ani), fostul său coleg de la Manchester City, care are deja două sezoane pe banca lui Bayern Munchen.
"Nu mă gândeam că poate ajunge în punctul ăsta ca antrenor. Uite, două persoane total diferite, Kompany și Chivu. Sunt două persoane la care nu m-aș fi gândit niciodată că vor opta pentru această meserie. Cristi știu că era la națională și era sătul, pur și simplu, mai ales după acea accidentare gravă, când era în joc viața lui. Nu îl mai vedeam aproape de fotbal. Îl vedeam să stea liniștit și să își vadă de familie. Parcursul lui e foarte frumos, e chiar de poveste.
Ce e de apreciat și ce e de scos în evidență e cum a gestionat tot grupul ăsta. N-am văzut fețe supărate. Toată lumea a fost alături de el. Modul în care s-a exprimat și după victorii, și după înfrângeri, cum i-a protejat, discursul avut în fiecare conferință de presă... se vede că e alt aluat. Toată lumea scoate în evidență inteligența lui. E un băiat capabil, care a știut să gestioneze un club destul de mare", a spus Costel Pantilimon, la emisiunea Play On Sport, de pe VOYO.