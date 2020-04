"Am visat ca ma plimbam cu trofeul Ligii Campionilor printre vaci!" :)) Antrenorul 'anonim' al Barcelonei viseaza la TROFEUL SUPREM din fotbal

Quique Setien nu si-a luat gandul de la fotbal si face planuri pentru cucerirea Champions League si LaLiga.

Quique Setien, antrenorul Barcelonei, a declarat ca doreste cucerirea Ligii Campionilor si a campionatului in acest sezon deoarece nu are mult timp la dispozitie pe banca echipei. Este un vis pentru el numirea ca antrenor al catalanilor, iar dupa ce a semnat cu echipa a spus: "Ieri ma plimbam cu vacile la tara si azi am ajuns la Barcelona."

"Nu am timp de pierdut, le-am spus jucatorilor. Vreau sa castig LaLiga si Liga Campionilor. Am visat ca ma plimbam cu trofeul Champions League printre vaci. Contractul meu este doar pe un an si jumatate. Sper sa-l duc la capat si sa-l reinnoiesc", a decalrat Setien pentru TV3.

Antrenorul spaniol stie ca sezonul e departe de a se fi incheiat si avantajul de doua puncte pe care Barcelona il are fata de Real Madrid nu reprezinta mare lucru in lupta pentru titlu. "As dori sa devin campion jucand, este evident. Dar situatia este asa cum este. Nu stiu daca ar putea sa acorde acum un titlu. Nu m-as simti campion chiar daca avem doua puncte peste Real.", a mai adaugat acesta.

Situatia actuala si pandemia de coronavirus il deranjeaza pe Setien si spera ca totul sa revina la normal cat mai curand: "Ma ingrijoreaza acest lucru si sper sa se rezolve cat mai curand, sa putem iesi si sa ne putem imbratisa. Daca se va relua campionatul vom vedea daca putem mentine avantajul pentru a deveni campioni."

Quique Setien a preluat-o pe Barcelona in ianuarie si le-a mai antrenat pe Real Betis sau Las Palmas.