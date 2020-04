Alternativa surprinzatoare pentru Lautaro Martinez! Pe ce atacant a pus ochii Barcelona

Barcelona doreste sa aiba solutii de rezerva in cazul in care transferul lui Lautaro Martinez nu se concretizeaza.

Barcelona este activa in ceea ce priveste piata transferurilor. Principala tinta a catalanilor este Lautaro Martinez de la Inter Milano, jucator care s-a facut remarcat prin calitatile sale extraordinare in fata portii si prin felul in care se descurca la finalizare.

In presa din Spania a aparut un nou jucator care este pe lista catalanilor in cazul in care transferul lui Martinez nu se concretizeaza. Este vorba despre Alexander Isak, potrivit SER Catalunya.

Isak a jucat la Borussia Dortmund si era comparat cu Ibrahimovic, insa in prezent se afla la Real Sociedad, cu care a semnat un contract pe 5 ani in vara trecuta. Isak are o clauza de reziliere a contractului de 70 de milioane de euro. Se vorbeste ca Dortmund il vrea inapoi, insa jucatorul are ultimul cuvant si nu doreste o revenire in Germania.

Suedezul este vazut bine la Barca chiar daca se afla abia la primul sezon in Spania, insa pretul este considerat cam mare. Cu toate acestea, catalanii ar fi dispusi la un schimb de jucatori in cazul in care interesul pentru Isak ramane valabil.

Atacantul are aproape 50 de goluri in peste 100 de meciuri disputate pentru Dortmund, Sociedad si AIK Stockholm.