”Ți-a sunat telefonul?” Jurgen Klopp, întrebat frontal după ce Real Madrid l-a dat afară pe Xabi Alonso

Xabi Alonso a fost numit antrenor principal pe ”Santiago Bernabeu” în iunie 2025. A strâns de atunci 34 de meciuri pe banca tehnică și a înregistrat o medie de 2,24 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Jurgen Klopp, ultima dată antrenor la Liverpool, a dezvăluit că a fost uluit în momentul în care a aflat vestea că Real Madrid s-a descotorosit de serviciile lui Xabi Alonso.



Neamțul a explicat că acest lucru a însemnat două lucruri: că așteptările la Real sunt uriașe, dar și că patronii nu mai oferă timp tehnicienilor.



De altfel, Klopp a vorbit și despre faptul că a început să-i sune telefonul și să fie întrebat dacă nu cumva o va prelua pe Real Madrid, dar a lăsat de înțeles că nu se va întâmpla acest lucru.



”(n.r. Ți-a sunat telefonul?) De fapt, a avut legătură, deși nu din partea Madridului. Dar da, au fost cu siguranță câteva persoane care au simțit nevoia să mă contacteze direct în legătură cu asta.



În primul rând, cred că este încă un semn că în acest moment ceva nu este tocmai în regulă acolo. Dacă Xabi Alonso, care în ultimii doi ani la Leverkusen a arătat ce talent extraordinar de antrenor are și cred că, la vârsta lui și cu numărul de posturi pe care le-a avut, se poate spune asta, este apoi forțat să plece de la Madrid după doar șase luni, asta arată mai multe lucruri.



Pe de o parte, arată că în zilele noastre nu mai există timp. Pe de altă parte, așteptările la Real Madrid sunt evident uriașe.



Să iei o decizie de genul acesta la cald, după ce ai pierdut ieri o finală de cupă în fața Barcelonei, spune multe. Cred că auzeam deja zvonuri de ceva vreme. Iar acum, nu știu dacă în direcția asta mergea întrebarea ta, dar acest lucru nu are absolut nicio legătură cu mine și nici nu a declanșat ceva pentru mine, ceea ce probabil ar fi fost următoarea întrebare.



Am fost surprins, e adevărat. Sincer surprins. Apoi, câteva persoane mi-au scris și le-am răspuns cu diverse emoji-uri”, a spus Jurgen Klopp la Servus TV.

