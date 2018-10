"Messi din Carpati" Reactii fabuloase in strainatate, dupa golul marcat de Ianis Hagi! Fanii unei echipe au explodat: "Trebuie sa-l luam"

Nationala U21 a Romaniei a invins selectionata din Liechtenstein cu 4-0, marti seara, pe Stadionul Ilie Oana din Ploiesti si a reusit sa se califice la EURO.

Ianis Hagi a marcat golul de 2-0, din lovitura libera, si a cucerit pe toata lumea.

Fiul lui Gheorghe Hagi a fost laudat de presa internationala dupa reusita de marti seara.

L'Equipe scrie ca plecarea sa de la Fiorentina la Viitorul a fost una ispirata, iar Marca il compara pe Ianis cu tatal sau.

"Ianis Hagi a reusit un gol superb in calificarile pentru Campionatul European de tineret. Revenit in tara natala la inceputul acestui an, fiul lui Gica Hagi nu stagneaza", au scris cei de la L'Equipe.

"Romania s-a calificat la Europeanul de tineret, iar marele protagonist a fost Ianis Hagi, care a marcat un gol nebun din lovitura libera, fiind aplaudat din tribune de tatal sau si sora Kira", au notat si italienii de la Gazzetta dello Sport

Totodata, spaniolii de la Marca nu au putut sa nu remarce asemanarea dintre executia lui Ianis si cele ale tatalui sau.

"Fiul lui Hagi executa loviturile libere la fel de bine ca tatal sau, dar cu piciorul drept", au scris jurnalistii spanioli.

Mai mult, Ianis Hagi a fost supranumit "Messi din Carpati". Comparatia apartine sefului departamentului sportiv de la The Times.

Dupa reusita sa, fanii au inceput sa-i prezica si viitorul lui Ianis. Acesta ar trebui sa ajunga la Galatasaray.

