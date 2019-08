ALARMA la Barcelona! Messi s-a accidentat dupa primul antrenament si nu merge cu Barcelona in turneul din Statele Unite ale Americii

Panica la Barcelona.

Messi nu va face deplasarea alaturi de lotul Barcelonei pentru turneul pe care catalanii il vor avea in Statele Unite ale Americii.



Messi s-a accidentat la primul antrenament efectuat pentru noul sezon si a iesit din sedinta de pregatire. Starul argentinian a resimtit o durere la gamba piciorului drept si a parasit antrenamentul.



Barcelona a anuntat ca Messi nu va face deplasarea in Statele Unite ale Americii pentru turneul in care catalanii vor juca doua partide amicale cu Napoli.