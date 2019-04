"Messi sau Ronaldo?" Ramona Paun a ales intre cei doi, dar sportivul preferat e altul :) Primul meci la care a plans: "M-a pacalit ca se dau dulciuri gratis daca batem"

Ramona Paun, prezentatoarea Stirilor din Sport de la ProTV, a fost astazi invitata lui Dan Pavel la Ora Exacta in Sport. Ea a povestit la PRO X lucruri mai putin stiute despre pasiunea ei pentru sport, dar si cateva intamplari inedite.

Ramona Paun, prezentatoarea Stirilor din Sport de la ProTV, a povestit la Ora Exacta in Sport cum a trait finala Campionatului Mondial din 2018 printre croati, pe strazile din Split. Ea a mai rememorat trairile avute la meciurile de baseball din Statele Unite, dar a dezvaluit si care e sportivul sau preferat: Rafa Nadal.

Ramona a fost provocata sa aleaga intre Messi si Ronaldo. L-a ales pe Messi.

"Eu si Ronaldo avem o relatie stransa :)) (n.r pe ecran este afisata o fotografie in care ea bate palma cu Ronaldo, portughezul fiind in imaginea de pe TV".

Ca joc, imi place Messi. Dupa ce am vazut ce a facut si in meciul cu Manchester, ce gol a dat...

Nu pot sa spun ca am suferit pentru Ronaldo. De obicei empatizez cu cei care pierd. Dar m-am bucurat sincer pentru Ajax, este o echipa foarte frumoasa.

Am plans la meciuri de fotbal. Ma uit foarte implicata la unele meciuri. Nu imi amintesc cand am plans ultima data, dar imi amintesc cand am plans prima data. In 1994, cand eram foarte mica, fratele meu mi-a spus ca daca Romania va castiga cu Suedia, la magazine se vor da dulciuri gratis. M-am rugat tot meciul. Am plans mult la final.

Am fost amatoare de sport, am jucat tenis la peretele casei si am jucat fotbal in curtea scolii. Am stat in poarta la fotbal", a spus Ramona la Ora Exacta in Sport.