Ed Sheeran, in tricoul nationalei Romaniei! 50.000 de oameni au cantat alaturi de el pe Arena Nationala

Aproximativ 50.000 de oameni au cantat alaturi de cantaretul britanic

Ed Sheeran a sustinut aseara la Bucuresti primul concert in Romania, care a avut loc pe National Arena. Artistul englez si-a surprins fanii purtand tricoul echipei nationale de fotbal a Romaniei.

Cantaretul a facut senzatie pe scena fluturand tricolorul. De asemenea, acesta a fost impresionat de fanii care ii cunosteau versurile pieselor.

„Imi doream de foarte, foarte mult timp sa vin in Bucuresti. Sunt atat de fericit sa fiu aici!“, a spus artistul catre fanii sai.

Ed Sheeran a fost primit de fanii romani in ropote de aplauze. Artistul va mai petrece cateva zile in tara pentru a vizita cat mai multe locuri frumoase.

„Dupa show voi avea trei zile libere in minunata voastra tara si planuiesc ca in aceste trei zile sa-mi recapat vocea. O am acum, dar planuiesc sa o pierd in aceasta seara. Vreau sa-mi pierd vocea alaturi de voi“, a spus artistul.

"Cand am inceput sa fac muzica nu credeam ca voi canta in alta tara decat a mea"



Cantaretul si-a inceput concertul la ora 21 fix, cu piesa "Castle on the Hill", in timp ce pe ecranul urias din spatele sau erau proiectate imagini cu nori pe un cer senin.

"E prima data cand cant in Romania. Multumesc pentru primirea calduroasa", s-a adresat el publicului. Ed Sheeran i-a "prevenit" pe spectatori ca "va fi o seara lunga" si i-a asigurat ca tot ceea ce face el pe scena este live.

Pe parcurs, a inceput sa le vorbeasca fanilor despre relatia sa cu muzica si cu unele din piesele pe care le-a cantat la Bucuresti.

"Cand am inceput sa fac muzica nu credeam ca voi canta in alta tara decat a mea", a marturisit el si, la cateva cantece distanta, a povestit cat de mult si-a dorit ca Romania sa faca parte din turneul sau.

Publicul a cantat alaturi de artist, a aprins luminile de la telefoanele mobile si a scandat la finalul pieselor lui.