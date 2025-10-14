VIDEO Un star planetar pe tricoul Barcelonei! Catalanii au dezvăluit echipamentul special pentru meciul cu Real Madrid

Un star planetar pe tricoul Barcelonei! Catalanii au dezvăluit echipamentul special pentru meciul cu Real Madrid Fotbal extern
Așa cum și-a obișnuit fanii în ultimii ani, Barcelona va avea un echipament special pentru El Clasico.

BarcelonaReal MadridEd SheeranEl Clasico
Catalanii au dezvăluit marți tricoul pe care îl vor purta în derby-ul cu Real Madrid de pe 26 octombrie, iar artistul ales de data aceasta, prin parteneriatul cu Spotify, este superstarul britanic Ed Sheeran.

Elevii lui Hansi Flick vor promova cel mai recent album al cântărețului, intitulat "Play", al cărui logo va fi imprimat pe pieptul echipamentului blaugrana.

Ed Sheeran, colaborare cu Barcelona

Asocierea lui Ed Sheeran cu fotbalul nu este o noutate, britanicul fiind un cunoscut fan al acestui sport și chiar acționar la Ipswich Town, echipa sa favorită. Artistul s-a arătat încântat de această colaborare inedită.

"Să îmi văd noul album pe tricoul Barcei e ceva de care sunt mândru. Sunt un fan imens al fotbalului și al Barcelonei și ador că putem uni lumile muzicii și fotbalului într-un fel atât de amuzant", a transmis artistul cu peste 92 de milioane de ascultători lunari pe Spotify, notează Marca.

Ed Sheeran se alătură astfel unei liste selecte de artiști care au apărut pe tricoul Barcelonei în El Clasico, precum Drake, Rosalia, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay sau Travis Scott. Bilanțul catalanilor în aceste meciuri speciale este unul de echilibru perfect: trei victorii și trei înfrângeri.

Tricoul în ediție limitată va fi îmbrăcat și de echipa feminină a Barcelonei, la partida cu Granada de pe 19 octombrie.

Bătr&acirc;nii din București cu pensii ca &icirc;n Galați. Topul pensiilor medii din Capitală, pe sectoare
Semnează cu Barcelona! Contract până în 2029 și clauză de reziliere de 500 de milioane de euro
Încă o lovitură la FC Barcelona! Ghinion teribil pentru catalani
Kylian Mbappe a deschis subiectul despre Lamine Yamal: cum l-a descris francezul pe rivalul său de la FC Barcelona
Gică Craioveanu a auzit declarația lui Mircea Lucescu și nu s-a putut abține: „Când e înfrângere e a echipei?”
Gigi Becali este sigur! Ce se întâmplă după ce FCSB nu a primit nici acum banii pentru Florinel Coman
Lovitura dată de CFR Cluj: „E pe drumul cel bun!”
Starul Barcelonei își prelungește până în 2029 contractul cu echipa catalană!
Cosmin Olăroiu și Emiratele Arabe Unite luptă în meciul decisiv pentru calificarea la CM 2026! Partida cu Qatar, pe Sport.ro de la 20:00
Ungurii, uluiți de un internațional român după victoria cu Austria: ”Briliant”

Decizia luată de Ioan Varga după ce a rămas fără Balaj: ”De acum nu mai pierdem vremea / Cu Cristi nu m-am certat”

Unde a fost surprins Cristi Balaj cu două zile înainte să demisioneze de la CFR Cluj

Gigi Becali, tun de 100.000.000 €! A aflat valoarea loviturii financiare după incidentul de la baza sportivă

Gigi Becali vrea un jucător ”OUT” din primul 11 al României! În vară, l-a dorit la FCSB

Gigi Becali reactivează o pistă veche după accidentarea lui Mihai Popescu: ”Poate dau 500.000 de euro!”



Gigi Becali este sigur! Ce se întâmplă după ce FCSB nu a primit nici acum banii pentru Florinel Coman
Lovitura dată de CFR Cluj: „E pe drumul cel bun!”
Gică Craioveanu a auzit declarația lui Mircea Lucescu și nu s-a putut abține: „Când e înfrângere e a echipei?”
FCSB a primit o veste bună în plină criză în apărare! Dawa a anunțat când revine: "Fiți pregătiți!"
România U21 - Cipru U21, de la 19:00 pe Pro Arena și VOYO în preliminariile EURO! Tricolorul de la naționala lui Mircea Lucescu ajuns în cantonament
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
"Recoltă" bună în mercato pentru "Tractoriști". Echipa lui Ed Sheeran a adus jucători de la Chelsea, Aston Villa, Brighton și Atalanta
Ruben Amorim, reacție ciudată după ce a fost întrerupt de Ed Sheeran: ”Nu vreau să vorbesc cu el”
stirileprotv Momentul în care mama și fetița în cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

stirileprotv Temperaturile scad brusc săptămâna viitoare în toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

stirileprotv Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

