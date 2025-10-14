Elevii lui Hansi Flick vor promova cel mai recent album al cântărețului, intitulat "Play", al cărui logo va fi imprimat pe pieptul echipamentului blaugrana.

Catalanii au dezvăluit marți tricoul pe care îl vor purta în derby-ul cu Real Madrid de pe 26 octombrie, iar artistul ales de data aceasta, prin parteneriatul cu Spotify, este superstarul britanic Ed Sheeran .

Ed Sheeran, colaborare cu Barcelona



Asocierea lui Ed Sheeran cu fotbalul nu este o noutate, britanicul fiind un cunoscut fan al acestui sport și chiar acționar la Ipswich Town, echipa sa favorită. Artistul s-a arătat încântat de această colaborare inedită.





"Să îmi văd noul album pe tricoul Barcei e ceva de care sunt mândru. Sunt un fan imens al fotbalului și al Barcelonei și ador că putem uni lumile muzicii și fotbalului într-un fel atât de amuzant", a transmis artistul cu peste 92 de milioane de ascultători lunari pe Spotify, notează Marca.



Ed Sheeran se alătură astfel unei liste selecte de artiști care au apărut pe tricoul Barcelonei în El Clasico, precum Drake, Rosalia, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay sau Travis Scott. Bilanțul catalanilor în aceste meciuri speciale este unul de echilibru perfect: trei victorii și trei înfrângeri.



Tricoul în ediție limitată va fi îmbrăcat și de echipa feminină a Barcelonei, la partida cu Granada de pe 19 octombrie.

