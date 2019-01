Adrian Ropotan si fiica lui Ogica au devenit parinti! Cate kg a slabit Raluca dupa nastere. FOTO

Adrian Ropotan si Raluca Ogica au devenit parinti la finalul anului 2018.

Ropotan si fiica lui Stelian Ogica, Raluca, sunt parinti de baietel si se declara foarte fericiti impreuna. Roportan e un tata bun, spune Raluca, si se ocupa de fiul sau atunci cand nu este plecat cu Concordia la meciurile din Liga 1.

"Adrian e foarte incantat, mai ales da e baietel cum si-a dorit foarte mult. Nu se stie daca va fi fotbalist, nu vrem sa ii impunem. Sa vedem de ce va fi si de ce este el tras. Adrian se coupa foarte mult de el, cand are timp si e acasa isi petrecere timpul cu el", a povestit Raluca la emisiunea "Vorbeste Lumea", pe PROTV.

Sotia lui Ropotan s-a reapucat de sport si are in plan sa slabeasca 25 kg.

"M-am apucat de sport, am ceva de lucru in prvinta asta. Mai am de dat chiar 11 kilograme. Am avut 25 kg, cred. Am avut ceva, da. Pot sa spun ca m-am rasfatat in toata aceasta perioada", a mai spus Raluca.

Raluca si Adrian Ropotan s-au casatorit in 2017 si au locuit la Dubai, pana in momentul revenirii mijlocasului la Concordia Chiajna, in Liga 1.

Raluca isi rasfata in continuare fanii de pe retelele de socializare cu imagini din locurile exotice pe care le viziteaza alaturi de Ropotan. FOTO in galeria de mai jos.