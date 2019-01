Cristi Ganea si-a TUNAT bolidul de 50.000 de euro in Spania! Cum arata BESTIA condusa de jucatorul Numanciei. FOTO

Cristi Ganea a fost imprumutat in aceasta iarna la Numancia.

Ganea a ajuns la Bilbao de la Viitorul, insa bascii l-au imprumutat la Numancia dupa numai cateva minute jucate.

Mare pasionat de masini, Cristi Ganea si-a cumparat un bolig Mercedes C450 AMG cand a ajuns in Spania, iar recent l-a dus la un atelier de tuning din Madrid.

Masina lui Ganea este estimata undeva la 50.000 de euro, are motor V6, tractiune integrala, cutiie automata in sapte trepte si un timp de acceleratie de la 0 la 100 km/h in 4.9 secunde.



