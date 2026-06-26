Clubul patronat de Gigi Becali a ratat play-off-ul, s-a despărțit de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, apoi și de Mirel Rădoi, care a rezistat doar cinci etape în play-out. La final, echipa a încheiat campionatul cu Marius Baciu pe bancă.

Se anunță revenirea lui FCSB: ”Vreau să cred că sezonul trecut a fost o greșeală”

Dorin Goian (45 de ani), care a fost legitimat la gruparea roș-albastră în perioada 2004-2009, crede că FCSB își va reveni și că va fi din nou printre grupările care se vor lupta la titlu, după un sezon complet ratat.

”Pentru FCSB, sezonul trecut a fost o greșeală, o întâmplare. Vreau să cred că este ceva rar, sunt foarte sigur că va reveni și va fi o nucă tare în lupta pentru câștigarea campionatului”, a spus Goian, potrivit sptfm.ro.

Singurul lucru care a salvat stagiunea pentru FCSB a fost barajul pentru cupele europene. Roș-albaștrii au trecut de FC Botoșani și Dinamo în semifinala, respectiv finala barajului, și vor juca, așadar, în al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League.

Cine este FK Auda, prima adversară a FCSB-ului din turul 2 preliminar al UEFA Conference League

Cap de serie la tragerea la sorți, FCSB va da peste FK Auda, formație care a terminat pe locul 3 în campionatul Letoniei. Roș-albaștrii au evitat nume precum Hajduk Split, LNZ Cherkasy, Zimbru Chișinău sau Panevezys și pornesc cu prima șansă la calificare în fața letonilor.

Fondat în 1969, FK Auda este un club din Kekava, localitate aflată în apropierea capitalei Riga. Deși are o istorie de peste 50 de ani, formația letonă a început să conteze cu adevărat în fotbalul din această țară abia în ultimii ani.

Auda a revenit în prima ligă letonă în 2022, iar în același an a cucerit primul trofeu important din istoria clubului, Cupa Letoniei. Performanța i-a adus și prima participare în cupele europene. Ulterior, echipa a terminat pe locul 3 în Virsliga atât în 2023, cât și în 2024. În 2025, Auda a câștigat din nou Cupa Letoniei.