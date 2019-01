Denis Alibec, de NERECUNOSCUT in cantonament! Cate KG a slabit de teama unei operatii. FOTO

Denis Alibec trage din greu in Turcia ca sa-si resusciteze cariera.

Anul trecut era cotat la 10 milioane de euro, iar Becali spera sa-l transfere la o mare echipa din Europa. Acum, Alibec a ajuns la Astra, unde o ia de la capat. Atacantul anunta ca a slabit 5 kg si e pregatit de marea performanta. Alibec vrea sa revina la nationala si sa joace cu Romania la EURO 2020 pe National Arena.

"Ma gandeam sa incep un an mult bani bun, fara ghinioane, fara accidentari, sa fiu in forma. Am dus la capat cantonament, cel mai important e ca sunt sanatos.

Sper sa ramanem in playoff cu Astra, acolo sunt meciurile adevarate, apoi vom vedea ce va fi. Nu ma mai gandesc la transfer, o iau pas cu pas si sper sa fie mai bine pana in vara. Eu in playoff imi dau drumul la joc, sper ca si anul asta sa fie la fel si sa marchez multe goluri. E important ca am dat goluri in amicale, asta imi da incredere si siguranta.

Am slabit pentru ca am probleme cu genunchiul si am zis ca mai bine slabesc decat sa ma operez. Am dat vreo 5 kg jos. Am dat din Romania, aici sper sa mananc si eu cate ceva", a spus Alibec intr-un interviu pentru PROTV.



Denis Alibec: Regret ca nu am plecat cand am avut oferte!



Alibec spune ca nu are resentimente fata de FCSB, acolo unde spera sa devina campion.

"A fost o perioada frumoasa la FCSB, mai ales prima parte, apoi asa a fost sa fie, nu m-am inteles cu cine ramasese acolo si am plecat. N-am nicio treaba cu Dica si MM, n-am fost prieteni, doar colegi, atata tot.

Mereu mi-am dorit sa joc in cupele europene, dar nu am avut nici sansa sa plec cand a trebuit, regret putin acum. Nu am reusit sa plec cand am fost in forma si cand meritam sa prind un transfer mare. Am avut oferte, dar nu am fost lasat, nu s-au concretizat, asa a fost sa fie. Am 28 de ani, acum esti matur in fotbal si speram sa fie si la mine la fel.



Am vorbit cu Contra, mi-a zis sa o tin tot asa si sa ma pregatesc sa ajung din nou la nationala. Oricine isi doreste sa joace la nationala. Acum pentru mine e important sa joc, sa fiu sanatos si probabil o sa vina si convocarea. Este visul meu sa joc un EURO la noi acasa. Oricine si-ar dori asta", a mai spus Denis Alibec.

Alibec nu renunta la jocurile pe calculator, desi a fost avertizat ca perioada petrecuta in fata PC-ului afecteaza performanta sportiva. "Eu ma joc de mic pe calculator, dar asta a aparut cand jucam la Steaua. Era si perioada aia cand eram accidentat, nu jucam si nu aveam rezultate, probabil de aia a aparut"



Vezi imagini cu Alibec in cantonament in galeria de mai jos